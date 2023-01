Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara pasan a la gran final del Benidorm Fest 2023

Cada vez está más cerca el momento en el que conoceremos quién viajará a Liverpool para Eurovisión 2023. Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara ya se han hecho con un pase a la gran final del Benidorm Fest, que se celebrará este sábado, tras conseguir clasificarse en la primera semifinal de este martes.

Tras una exitosa primera edición, en la que Chanel se hizo con la victoria y un pasaporte a Turín, donde quedó tercera, ya ha comenzado esta segunda temporada en la que 18 participantes -en 2022 fueron 14- compiten por convertirse en el representante de España el próximo festival de la canción.

Nueve han sido los artistas que ya han mostrado sus puestas en escena en la primera semifinal: Sharonne y su Aire ha abierto la gala con sus notas agudas, su increíble look y ese broche final quitándose la peluca; Aritz Arén ha lucido sus pasos de baile con Flamenco; Sofía Martín ha mostrado a todos lo que para ella significa Tuki; y Agoney ha subido la temperatura, no solo con sus movimientos de baile, sino con su fogoso tema Quiero arder.

Le ha seguido Megara ha puesto el toque de rock con Arcadia y ha defendido lo grandioso que sería llevar este género a Eurovisión; Alice Wonder ha enamorado a los presentes simplemente con su voz y su piano al interpretar Yo quisiera; Meler han puesto el toque fiestero con su tema, No nos moverán; Fusa Nocta, que partía como una de las favoritas, ha presentado su puesta en escena para Mi familia; y Twin Melody han cerrado la gala con Sayonara, no sin antes comenzar su show grabando un TikTok.

Esta primera semifinal, presentada por Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez, ha contado con más música además de estas nueve actuaciones. Y es que Edurne, Leo Rizzi y la propia Naranjo han sido los artistas invitados de la gala.

Pero, finalmente, han sido Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara los cuatro clasificados para la final. El sábado 4 de febrero se verán las caras en la final con los otros cuatro participantes que consigan el favor del jurado y del público en la segunda semifinal, que se celebrará el jueves 2.

Así han sido las votaciones

Tanto en las semifinales como en la final, el afortunado de representar a España en Eurovisión 2023 estará elegido tanto por el jurado profesional como por los eurofans, teniendo cada uno de los dos grupos un 50% de poder en la decisión final.

Ese comité elegido por RTVE estará presidido por Nina, acompañada de Christer Björkman (miembro del equipo de producción de Eurovisión y Eurovisión América), Tali Eshkoli (jefa de la delegación de Israel), Nicola Caligiore (exjefa de la delegación italiana), Katrina Leskanich (cantante y ganadora de Eurovisión 1997); William Lee Adams (fundador y director del medio wiwibloggs), Irene Valiente (locutora de Radio 3) y Juan José Santana (presidente de OGAE Spain).

En cuanto al otro 50%, la votación popular estará formada por el voto demoscópico más el televoto, que supone cada uno un 25%. Eso sí, en caso de empate, se dará prioridad al resultado del jurado para decidir al ganador.

En caso de empate, en las semifinales predominará la puntuación del jurado por la cuarta y última plaza de clasificación. Por su parte, en la final lo hará si sucede un empate en los primeros puestos.