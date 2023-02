Tras conseguir un pase a la gran final del sábado, Agoney dedicó este martes unas palabras al influencer Malbert durante la rueda de prensa de los ganadores. Y, rápidamente, el tiktoker, que también crea contenido para RTVE, le ha contestado en sus redes.

El Benidorm Fest 2023 dio su pistoletazo de salida este martes con su primera semifinal, en la que Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara se clasificaron. Y, aunque parece que los votos no han generado tanta controversia como el año pasado, en esta edición no ha faltado la polémica.

El canario habló sobre el hate en la rueda de prensa y aprovechó para dirigirse a él. "Aquí tenemos, por el fondo, a un especialista en hate. Malbert, ¿estás por ahí?", preguntó buscando entre los acreditados. "Es a ellos a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube ahí (al escenario) hay que respetarla. Yo, por mi parte, voy a dejar una cosa clara: no voy a dar voz a esa gente. Ya está".

Este miércoles por la mañana, el creador de contenido ha publicado dos vídeos en TikTok hablando sobre el asunto, y empezó aludiendo a lo "hipócritas e incoherentes" que le parecían sus palabras.

"Mencionándome de forma directa me va a lanzar a los leones, creando una ola de hate, como así ha sido, hacia mí. Quejarte del hate mandando más hate me parece un poco incoherente", ha expresado. "Aun así, yo no me voy a victimizar, sé a lo que me dedico, sé que entro a estos juegos. Si yo hablo puedo ser respondido".

Malbert ha continuado diciendo que las declaraciones de Agoney le parecían un "discursito barato y oportunista para ganarte al aplauso fácil". De hecho, ha opinado que esos medios de comunicación que estaban presentes y aplaudieron fueron los mismos que usaron "titulares bastante exagerados" y avivaron el conflicto entre Aritz Aren y él.

"Este eurofandom que tanto dices amar es el mismo que criticaste en una entrevista", ha añadido también en referencia a un titular en el que Agoney dijo que fueron los eurofans los que le hicieron descartar ir a Eurovisión.

"Qué raro, tú haciéndote la víctima", ha espetado el influencer. "También me gustaría que la personalidad tan chulesca, prepotente y altiva que tienes detrás de cámara la tuvieses delante de cámara".

Malbert ha asegurado que, durante toda la rueda de prensa, mantuvo una "mirada intimidante", le guiñó el ojo y le lanzó un beso tras dar sus declaraciones. Además, también ha sostenido que vio cómo en el primer photocall del Benidorm Fest se fue "gritando y faltando al respeto" porque el evento "no se estaba realizando como le habían dicho".

"Sé de primera mano que muchos de tus compañeros comparten esta opinión", ha afirmado. "Talento que tienes, es indiscutible, tu paso por Dúos increíbles, algunas de tus actuaciones de OT 2017 (...) Pero cuando algo no me gusta, tengo derecho a decirlo. Y si eso daña tu ego, no es mi culpa".

"Todas estas opiniones igual a ti no te gustan, pero son totalmente válidas. Si no sabes aceptarlas igual es que te has equivocado de profesión", ha sostenido el tiktoker. "Yo valoro tu talento, que es indiscutible, porque tienes un vozarrón y eso es innegable, pero no me gusta tu canción para Eurovisión".

"A mí, delante de cámara y detrás, jamás me vas a ver pronunciar un insulto hacia ti. Espero que tú puedas llegar a decir lo mismo", ha concluido. "Sé de primera mano que no. No te dejaría en muy buen lugar y se te caería totalmente ese discurso que tienes delante de cámara de no al hate".