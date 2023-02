Agoney, muy enfadado, arremete contra Malbert al hablar del odio en redes en el Benidorm Fest: "Hay que dar una lección"

Mucho se comenta estos días de los 'eurodramas', algo habitual cuando se habla de Eurovisión. Sobre todo en redes sociales, que enloquecen cada año con el festival. Antes, toca disfrutar el Benidorm Fest, que este martes vivió su primera semifinal.

En ella, Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara se hicieron con un pase a la gran final, que se celebrará este sábado, tras conseguir clasificarse.

Pero, justo antes de las votaciones, Mónica Naranjo hizo mención a las polémicas que surgen a raíz de la elección del jurado. Aunque no estuvo en la edición pasada, es bien sabido por todos la polémica que rodeó el Benidorm Fest: los votos y el jurado, que provocaron el enfado de muchos al no salir ganadoras ninguna de las dos grandes favoritas: Tanxugueiras y Rigoberta Bandini. Por ello, la cantante aprovechó el momento para lanzar un alegato en referencia a aquella controversia.

"Yo, de corazón, quiero pediros una cosa. Sé que la música despierta muchas emociones y que es algo subjetivo", comenzó diciendo justo antes de que se empezaran a repartir los votos.

"Por eso, porque estamos celebrando la diversidad musical, pero también la diversidad de opiniones, os pido respeto y cariño. Aquí y en redes. Tanto para los artistas como para los que van a emitir su opinión. Recordad: la música nació libre, no la ensuciemos", concluyó.

Agoney (@Agoney) se pronuncia sobre el hate en redes sociales.



Algo de lo que también se habló, después, en la rueda de prensa ante los medios. Entonces, Agoney tomó la palabra y, muy cabreado, señaló al influencer Malbert cuando se hablaba, precisamente, del odio en las redes sociales.

Fue al responder a una de las preguntas de los periodistas sobre "el hate" que se generaba en torno al Benidorm Fest. "Con respecto a eso, yo no me he preparado para nada. De hecho, a los que hay que educar es a ellos", señaló el canario.

"De hecho, aquí tenemos, por el fondo, a un especialista en hate. Malbert, ¿estás por ahí? O lo vi por ahí antes", señalaba Agoney, bsucando a Malbert, invitado por TikTok como comentarista del concurso, y a quien no encontró. "Es un especialista en hate".

"Es a ellos a los que hay que reeducar, a los que hay que dar una lección. Es a ellos a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube ahí (al escenario) hay que respetarla. Yo, por mi parte, voy a dejar una cosa clara: no voy a dar voz a esa gente. Ya está", remató Agoney, visiblemente enfadado.