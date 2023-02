En los últimos días, se ha hecho viral en las redes el vídeo en el que unos jóvenes influencers conversan con una chica y, en un momento dado, la pareja de esta comienza a gritar hasta que, finalmente, le propina un fuerte bofetón delante de la cámara.

Aunque al principio la joven trató de justificar la situación diciendo que había sido su padre quien la había golpeado, horas después tanto ella como su pareja, quien realmente la había abofeteado, grabaron un vídeo asegurando que todo había sido un montaje, algo que no convenció a los usuarios, que la animaron a denunciar al agresor.

Tras publicar este vídeo, muchos usuarios mostraron su descontento en las redes ante el supuesto montaje. Sin embargo, cuando la mujer y su pareja acudieron a una comisaría de Soria para denunciar que estaban recibiendo amenazas e insultos, la Policía detuvo al hombre, acusándole de malos tratos. Este miércoles, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Sergio Mengual e Iván Sánchez, dos de los influencers que charlaban con la mujer cuando se produjeron los hechos.

Mengual ha comentado cómo sucedieron los hechos: "Solemos hacer directos metiendo a chicas y preguntándoles quién le gusta más, intentando ligar un rato, pero es todo un show, no lo hacemos de manera real". "Lo hacíamos por entretenimiento y sin querer faltar el respeto a nadie", ha apuntado Iván.

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha agradecido a los jóvenes su actividad en las redes: "Gracias a lo que habéis hecho hemos descubierto a un maltratador y a una persona que no se daba cuenta de que estaba conviviendo con un maltratador".

"Ella estaba hablando con nosotros hasta que llegó un punto en la retransmisión que le preguntamos cuál de los tres le parecía más guapo. Nos dijo que los tres, que no sabía elegir. Entonces, yo, para fardar un poco, le enseñé una foto mía sin camiseta y, en ese momento, empieza a chillar el supuesto padre y a insultarme poniéndose agresivo. Yo me quedé en shock y le pedí que se asomase al móvil para explicarle que todo era un show. En el momento que se lo pido, ella le dice 'cariño, asómate' y es cuando vemos la agresión", ha comentado Sergio Mengual.

"Mi reacción fue de no dar crédito y le preguntamos quién era, qué había pasado. No justificamos que lo haga un padre, igualmente está mal, pero intentamos preguntar eso porque veíamos que si era su padre no podríamos meter mano. No veíamos normal esa reacción por parte de un padre. Su coartada no se sostenía por ningún lado y decidimos cerrar el directo después de veinte minutos intentando convencerla de que está anulada como persona, que no es normal que le hagan esto por una tontería... Nos fuimos porque no queríamos que fuera peor, además, no estábamos ahí físicamente", ha agregado Mengual.