"Soy de Rusia, soy gay y esta es la única forma de decirlo sin ser castigado, arrestado o asesinado"

Artem es gay y una persona no binaria. Juan José es un hombre trans. Dre también es homosexual. Ninguno de los tres puede expresarlo libremente sin ponerse en riesgo porque viven en países donde sus derechos carecen de protección o donde son incluso criminalizados. En unos días en los que tanto Madrid como otras ciudades de España y de Europa celebran el Orgullo LGTBIQ+ para festejar, visibilizar y reivindicar, resulta importante recordar que todavía en muchos lugares del mundo hay quienes tienen que ocultar quienes son.

"Soy de Rusia. Soy gay y una persona no binaria y uso este cuerpo porque es la única forma de decirlo sin ser castigado, arrestado o asesinado", se le escucha decir a Artem en un vídeo de TikTok. La voz es la suya, pero quien aparece en imagen es un chico llamado Apolo que se ha prestado a ser su altavoz. Juan es el álter ego de Juan José, un colombiano al que exponerse le supondría arriesgar su vida o la de sus seres queridos. Y Marina pone cara al testimonio de Dre, nacido en Costa de Marfil y que teme ser denunciado por sus propios familiares si reconoce abiertamente su orientación sexual.

Estas son solo tres de las historias que forman parte de la campaña #RealVoicesOfPride, lanzada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y desarrollada por la agencia de comunicación Edelman. Una iniciativa que tiene por objetivo poner de manifiesto una realidad que lejos de ser infrecuente resulta alarmante. Al cierre de 2020 había 70 países -entre los miembros de la ONU- en los que existe una criminalización de este colectivo, según el informe Homofobia de Estado publicado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (Ilga).

Leyes sobre orientación sexual en África. Carlos Gámez

En dos de esos países- Egipto e Irak- tienen una penalización "de facto", que según Ilga, se basa en gran medida en otros mecanismos legales para atacar a estas comunidades. En 30 -Marruecos, Argelia, Omán, Singapur...-, los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo están penados con hasta ocho años de cárcel. Y en 27, la condena oscila entre una década en prisión y la cadena perpetua. Es el caso de Jamaica, Kenia, Bangladesh o Malasia, de donde procede por ejemplo el testimonio de Numan, que también ha participado en #RealVoicesOfPride consciente de que no podría manifestarse de otra manera "sin ser arrestado".

"El orgullo nunca debería ser silenciado" La campaña #RealVoicesOfPride pretende visibilizar y apoyar a personas LGTBI de todo el mundo que no pueden expresarse con libertad bajo el lema "El Orgullo nunca debería ser silenciado" y busca la colaboración de cualquier persona interesada para prestarles su cara, su cuerpo y ser su voz. La FELGTB ha recopilado testimonios reales en diferentes países, y en varias lenguas, y los ha grabado en audios que ha alojado en su perfil de TikTok. A través de la herramienta de doblaje de la plataforma, todo el que lo desee puede seleccionar uno de estos clips para crear un vídeo y compartirlo. La iniciativa arrancó el 20 de junio, coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, para recordar que hay mucha gente que se ve obligada a dejar su tierra su orientación sexual o su identidad de género. Por este motivo la federación hace un llamamiento al Gobierno para que apruebe con urgencia una legislación estatal que facilite los procedimientos de solicitud de ayuda internacional para personas que llegan a España huyendo de esa violencia.



La situación más extrema se vive en Brunei, Irán, Mauritania, doce regiones del norte de Nigeria, Arabia Saudita y Yemen, donde existe la pena de muerte. Existen sospechas de que igualmente se aplica en Afganistán, Pakistán, Qatar, Somalia y los Emiratos Árabes Unidos, pero hay menos certeza jurídica al respecto.

A todo ello se suman restricciones al ejercicio de los derechos de estas personas. Al menos 42 estados tienen barreras legales a la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género y en al menos 51 están prohibidas las ONG que trabajan en estas cuestiones. Rusia es uno de los que se encuentra en ambos grupos y donde, pese a no estar penado con cárcel, son numerosas las denuncias de detenciones, torturas, abusos y asesinatos de homosexuales. Oficialmente, la legislación rusa no criminaliza a la población gay pero tampoco la protege y numerosas organizaciones acusan al Gobierno de mirar para otro lado ante la violación de derechos humanos.

De ahí que los temores de gente como Artem no sean infundados. Tampoco los de Juan José. Sobre el papel Colombia figura como un país con una protección alta contra la discriminación por orientación sexual, en el que están aprobadas las uniones entre personas del mismo sexo y la adopción de niños. Sin Violencia LGBTI, que engloba a organizaciones civiles dedicadas a velar por los derechos humanos del colectivo en América Latina y el Caribe, denuncia sin embargo que entre 2014 y 2019 fueron asesinadas 542 personas. "Recordamos que hay mucha gente LGTBI que tiene que abandonar forzosamente su país, aunque este no tenga leyes específicas contra el colectivo, porque la violencia social o estructural es tan grande, que no tienen otra salida si quieren preservar su vida", señala la FELGTB.

Leyes sobre orientación sexual en Asia y Oceanía. Carlos Gámez

Siempre alerta, incluso en los países más avanzados

Circunstancias como esas llevan a no bajar la guardia, ni siquiera allí donde se han conseguido grandes conquistas. "Tenemos que estar siempre alerta porque en un determinado momento y por cualquier situación política nuestros derechos pueden quedar en el olvido e incluso derogarse", señala Mané Fernández, vicepresidente de la federación estatal.

Ahí está el caso reciente de Hungría, miembro de la UE. Su primer ministro acaba de aprobar una ley que entre otras cuestiones prohíbe que los docentes responsables de la educación sexual en las escuelas hagan "propaganda" de la homosexualidad o el cambio de sexo, así como la emisión de anuncios dirigidos a menores que contengan "alguna presentación arbitraria de la sexualidad, el cambio de sexo o la homosexualidad". La polémica trascendió al ámbito deportivo, llevando a la UEFA a rechazar que, en señal de protesta, el Allianz Arena de Munich se iluminara con los colores del arcoíris durante el partido de la Eurocopa entre alemanes y húngaros, al considerarlo contenido político. "Fue algo que no esperábamos", reconoce Fernández.

En España, la organización se muestra preocupada por "el crecimiento de la extrema derecha con un discurso marcadamente de odio". "Eso hace que la gente lgtbfóbica se crea legitimada. Sabemos que las agresiones verbales en las redes están aumentando de manera tremenda y también las agresiones físicas. El darle validez a este tipo de discursos es peligroso". Sin ir más lejos un joven de 19 años se encuentra hospitalizado de gravedad tras ser apuñalado en la madrugada del jueves en el madrileño barrio de Chueca durante las fiestas del Orgullo. Tres días antes un hombre agredió a una pareja gay en A Coruña al grito de: "Maricones, maricones".

"El miedo no es nuestra herramienta. El miedo paraliza", remarca el vicepresidente de la FELGTB, quien manifiesta que no permitirán ni un paso atrás en los países en los que se han conquistado derechos y que darán pasos adelante donde no se ha conseguido absolutamente nada: "Vamos a seguir donde estamos. Vamos a seguir luchando".