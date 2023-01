Simona, la 'tiktoker' a la que abofetearon en directo, defiende a su pareja tras las críticas y aseguran que fue "un 'show' por dinero"

Un directo entre cuatro tiktoker se complicó la semana pasada cuando una mano sorpresa apareció en pantalla y abofeteó a una de las integrantes, Simona, que decidió reírse de la situación, pero no pudo evitar que el video se hiciera viral.

Sergio Mengual, Iván Sánchez y Ruben Menor estaban hablando con la creadora de contenido, pidiéndola que la persona que hablaba detrás de cámara hiciera una aparición. Sin embargo, en vez de intervenir, esta persona le soltó una impresionante bofetada que cambió a la joven de posición y todo.

La tensión creció en el directo, cuando los chicos quisieron seguirle el rollo a Ramona, que comenzó a reírse en seguida. Le preguntaron si estaba bien y qué había pasado y ella le quitó hierro al momento asegurando que "no era por ellos": "Ya estaba enfadado de antes porque había respondido a unas preguntas que no le han gustado".

Un tipo de comportamiento controlador sospechoso, que hizo todavía más saltar las alarmas cuando comentó que era su padre. Algo que pocos creyeron, y días más tarde ha resultado que, efectivamente, fue su pareja.

La chica a la que pegaron en directo ahora sale con su pareja admitiendo que fue él quien lo hizo y no su padre, pero que todo era un "show para ganar dinero y seguidores". Puede ser mentira y que esté intentando protegerle, o que sea verdad y estén jugando con algo muy grave. pic.twitter.com/hAtDQQtDC2 — Gema MJ (@gmaemejota) January 29, 2023

En otro directo, días más tarde, han reaparecido asegurando que lo que querían era "ganar dinero". "Todo fue un show, por dinero y por fama", han asegurado enfadados con los comentarios de críticas y preocupación.

Ante la sospecha por "cambiar de versión", ha asegurado que ella quería que "pareciera real": "He metido en mi familia en esto, pero prefiero decir la realidad, yo ya he cogido una cantidad de dinero para que nos vayamos de vacaciones y ya está".

Sin embargo, aunque incluso eso fuera realidad, sería tomarse muy a la ligera a las mujeres que les pasa eso. "Ya sé que hay mujeres que sufren maltrato y yo no lo acepto, pero lo hice porque es mi perfil y hago lo que yo quiero", ha asegurado.

"Me habéis ayudado a crecer, os lo agradezco, estoy bien, no soy maltratada", ha concluido antes de cerrar el directo de manera repentina: "No creáis todo lo que veis en internet".