Así es Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara Rey y el difunto domador que vive alejado de los medios

Sobre su infancia ha llegado a decir: "He visto peleas horribles entre mis padres. Mi hermana y yo teníamos pánico a mi padre. Pasaba mucha vergüenza cuando mis padres se llamaban 'puta' y 'drogadicto' en televisión". Si se piensa detenidamente, no cabe la menor duda de que tiene todo el sentido del mundo que hoy por hoy Ángel Cristo Junior no quiera saber absolutamente nada de la farándula que ha vuelto a sacar la pasada relación turbulenta entre su madre, Bárbara Rey, y su difunto padre, Ángel Cristo, a tenor de la serie sobre ellos que se acaba de estrenar. Nada, además, hace indicar que se vaya a pronunciar.

A punto de cumplir 43 años cuando llegue el mes de marzo, Ángel Cristo Jr. es famoso prácticamente desde su nacimiento, un año después de la boda de sus padres, que tuvo lugar en Valencia el 12 de enero de 1980. En aquella época, prácticamente todas las publicaciones se volcaron con que había nacido el primogénito del matrimonio, toda vez que él venía de haber enviudado en 1979 (su primera esposa, la trapecista Renata Tanton, había fallecido de cáncer tras tres lustros de matrimonio) y ella no solo era actriz, vedette y musa del destape, sino amante del rey emérito, Juan Carlos I.

Esto último, aunque no se acabado confirmando hasta mucho más tarde, era en cambio vox pópuli en el círculo estudiantil del pequeño Ángel y de su hermana, Sofía Cristo. Como explica el periodista Carlos Otero en el portal de Divinity, esa infancia idílica que vendieron en ocasiones ciertas revistas de la prensa del corazón no tenía nada que ver con la realidad, pues el bullying escolar estuvo muy presente, ya fuera porque su madre se había desnudado posando para portadas de diversa índole o porque eran de sobra conocidas las adicciones de su padre.

A todo ello hay que añadir que, por un lado, sus primeros años de vida fueron en la carretera, en el circo de su padre, donde su madre, que lo había dejado todo atrás, tuvo que emplearse como domadora de elefantes pues había quien pagaba la entrada solo para verla a ella. Por otro, un suceso del que no se sabía nada hasta septiembre de 2021, cuando Sofía Cristo denunció que había sufrido una agresión sexual cuando tenía 5 años, dado detalles como que ocurrió en el salón de su casa, aunque negándose a dar el nombre de la persona (pero puntualizando que no fue su padre).

Esta ha sido una de las únicas razones por las que Ángel Cristo Jr. ha roto su silencio y ha aparcado la decisión que tomó de vivir completamente alejado de los focos, hermético en su privacidad y de manera muy discreta.

"¡Esto no va a quedar así! Me dio mucha tristeza. ¡Tendría que haberla protegido, pero no me enteré! ¡Mi hermana tiene que denunciar!", afirmó entonces en la revista Lecturas tras las declaraciones que había hecho Sofía en los platós de Telecinco. "Mataría a la persona que abusó de mi hermana", dijo, así como que no le importarían las posibles consecuencias penales de sus actos, tal y como su madre ya había confesado antes que él.

Porque la otra manera en la que deja una grieta por la que mirar su vida es precisamente a través de su familia. Solo al aparecer de cuando en cuando en las redes sociales de las mujeres de su círculo familiar se podía saber cómo iba siendo la vida de Ángel, de quien se sabe que pasó varios años en Boston, lo que le permitió poder desaparecer del punto de mira de los medios españoles, trabajando en labores de producción de conciertos y de administración de los mismos.

Pero desde el pasado mes de noviembre ya él mismo ha decidido abrirse un poco y hacerse una cuenta pública de Instagram, donde por ahora tiene los seguidores correspondientes a quien está empezando en la red social (y a buen seguro prefiere que siga siendo así). En ella se define como "Guitar player", dado que tocar dicho instrumento es una de sus grandes aficiones.

Otras son, basándose en sus imágenes más persistentes en dicha red social, la nieve, dado que aparece en multitud de publicaciones esquiando o practicando snowboard en puertos de montaña de Canadá o Francia. Asimismo, es un gran amante de los animales, ya que tiene hasta cuatro gatos (Albus, Ani, Benito y Betty, según los menciona) y un perro.

De hecho, en la única fotografía en la que aparece esta última mascota es en la que también aparece el "amor de su vida", su hija de cinco años. Porque sí, Bárbara Rey es abuela. Lo curioso, además, es que él mismo ha escrito entre los hashtags de dicha imagen #SingleDaddy, que significa 'Padre soltero', de lo cual no se tenía constancia, si bien se podía intuir porque no hay imágenes románticas con ninguna posible pareja.