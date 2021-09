Ángel Cristo habla por primera vez: "Mataría a la persona que abusó de mi hermana"

Hace una semana, Sofía Cristo impactaba a los espectadores de Secret Story al contar que, cuando vivía con su madre, en el barrio madrileño de La Moraleja y a los cinco años, sufrió abusos sexuales. La joven no dio detalles más allá de que la agresión tuvo lugar en el salón de la casa y que su padre no fue el abusador.

Tampoco dejó claro si fue algo estrictamente puntual, pero sí explicó que solo lo sabían su terapeuta y algunos amigos, que en su momento no identificó la escena como abusos sexuales y que, a la larga, la agresión le había afectado a la hora de relacionarse con otras personas.

En directo y desde plató, su madre se enteró de esto, y pudo hablar con su hija para transmitirle sus disculpas por no haberse dado cuenta. "Tenemos que hablar con nuestros hijos. Yo creía que estaba pendiente y, aun así, se me escapó esto", dijo a posteriori, más tranquila.

Días después, Bárbara dijo en el Deluxe que quería saber el nombre de la persona y que se encontraba preparada para ello. Comentó que sabría quién fuera cuando Cristo saliera del concurso, algo para lo que no tenía prisa mientras ella se encontrara bien.

Sobre los abusos a menores, la artista lamentó que se dañara a los niños por su pureza y por su excelencia, y pidió que las personas que abusan de ellos paguen en proporción. Por último, lanzó un mensaje para quien abusara de Sofía Cristo muy contundente:

"Te juro por mi vida que, si estás vivo o viva, lo vas a pagar. No habrá sitio en el que yo no te encuentre. Si estás vivo, suerte tienes de que no lo supiera en su momento, porque te habría matado. Si te encuentro, no te haré daño, pero pagaré las consecuencias. Seguro que se lo habrás hecho a muchos y quiero que lo pagues, más cuenta te tiene estar muerto", dijo, antes de emocionarse.

"¡Esto no va a quedar así! Me dio mucha tristeza. ¡Tendría que haberla protegido, pero no me enteré! ¡Mi hermana tiene que denunciar!"

Este miércoles es Ángel Cristo, el otro hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, quien ha concedido su entrevista más desgarradora, hablando por primera vez en una publicación de todo lo que concierne a su familia.

Según informa Lecturas, su mirada se tiñe de rabia al recordar los malos tratos sufridos por su hermana y pide justicia. "¡Esto no va a quedar así! Me dio mucha tristeza. ¡Tendría que haberla protegido, pero no me enteré! ¡Mi hermana tiene que denunciar!", clama el joven.

"Pasaba mucha vergüenza cuando mis padres se llamaban 'puta' y 'drogadicto' en televisión"

A esa persona que abusó de ella le dice duramente: "Mataría a la persona que abusó de mi hermana".

Sobre la relación de sus padres, comenta: "He visto peleas horribles entre mis padres. Mi hermana y yo teníamos pánico a mi padre. Pasaba mucha vergüenza cuando mis padres se llamaban 'puta' y 'drogadicto' en televisión", admite.