Boris Johnson revela que Putin amenazó a Inglaterra con misiles: "Un misil tardaría un minuto"

El presidente ruso Vladimir Putin habría amenazado con un ataque de misiles al exprimer ministro británico Boris Johnson, antes de la invasión a Ucrania, según un documental de la BBC, que consta de tres partes, cuyo primer episodio se transmite la noche de este lunes.

Según una entrevista realizada para un documental, el exprimer ministro revela que Putin lo "amenazó de cierta forma" diciendo que "un misil tomaría un minuto" en impactar con Inglaterra.

En el documental, el exjefe de gobierno británico cuenta sobre una "muy larga" y "extraordinaria" conversación telefónica con el presidente ruso tras su visita a Kiev en febrero de 2022.

"En un momento dado, me amenazó en cierta forma y dijo: "Boris, yo no quiero hacerle daño, pero con un misil, eso tardaría un minuto" o algo así", añadió Boris Johnson.

Durante la conversación telefónica, ambos mandatarios conversaban sobre la entonces posible anexión de Ucrania a la OTAN y la respuesta de Rusia. Johnson trató de disuadir la acción militar rusa sobre el pueblo ucraniano diciéndole que ese país de la Europa Oriental no se uniría a la OTAN "en un futuro previsible". "Me amenazó en un momento y me dijo: 'Boris, no quiero lastimarte, pero, con un misil, solo tomaría un minuto' o algo así", añade el exprimer ministro británico, que abandonó Downing Street a principios de septiembre pasado tras una sucesión de escándalos.

En ese entonces Vladimir Putin seguía diciendo que no tenía intenciones de invadir a Ucrania, pese al flujo masivo de militares rusos hacia las regiones fronterizas.

Por su parte, Boris Johnson cuenta que advirtió al presidente ruso sobre las fuertes sanciones que tomarían los occidentales si lo hacía.