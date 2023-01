El primer ministro británico, Rishi Sunak, fue sancionado hace unos días en el condado inglés de Lancashire por no llevar el cinturón de seguridad. Fue una torpeza -publicó un vídeo en redes sociales en el que aparecía sin el cinturón de seguridad en el asiento trasero de un automóvil oficial-, pero ojalá fuera eso lo más complicado que tuviera que afrontar.

Ni con Sunak recupera Reino Unido la tranquilidad. Están las decenas de huelgas que se viene dando en sectores críticos del país (sanidad, trenes, ambulancias, etc) y que no han acabado porque la inflación aprieta, los sueldos no suben lo suficiente y el 'Brexit' duele (lo reconozcan o no el Gobierno y la ciudadanía británica). Y están los escándalos vinculados a políticos y gobernantes, que se demuestra no sólo eran cosa de la etapa de Boris Johnson.

Hay asuntos feos pero que, sin embargo, no afectan a Sunak. Es el caso de los excesos de los diputados de Gran Bretaña durante sus viajes oficiales, con fiestas, burdeles, champán... Peor, lo de Mone, la baronesa 'tory' y empresaria de lencería que pudo embolsarse millones en la pandemia.

Rishi Sunak en Downing Street. ANDY RAIN / EPa / EFE

Y mucho peor para la suerte del actual primer ministro los dos escándalos que son noticia en todo Reino Unido estos días y que ya son investigación oficial. De un lado los problemas con Hacienda del exministro de Economía y actual presidente del Partido Conservador, Nadhim Zahawi. De otro, cuánto ayudó el actual presidente de la BBC, Richard Sharp, a Boris Johnson a conseguir un crédito personal de más de 900.000 euros (sabiendo que fue Johnson quien lo nombró para el puesto).

El presidente de los 'tories' y su declaración fiscal

El pasado lunes, el primer ministro pidió a su asesor ético independiente, Laurie Magnus, investigar la polémica sobre la declaración fiscal de Zahawi, que es ministro sin cartera en el Ejecutivo y ejerce el cargo administrativo de presidente del Partido Tory. Todo después de que Zahawi admitiera haber pagado una multa a la Hacienda británica tras detectar un error, que calificó de "no deliberado", en el pago de impuestos.

Según reveló The Guardian, Zahawi acordó con Hacienda saldar una deuda pendiente con un recargo del 30%, por lo que abonó un total de 4,8 millones de libras (5,47 millones de euros). Según el presidente de los tories, que fue ministro de Economía entre julio y septiembre del año pasado, el recargo está relacionado con la firma de demoscopia YouGov, que fundó en el año 2000.

"Estoy seguro de que actué correctamente en todo momento y espero responder a todas y cada una de las preguntas específicas en un entorno formal", ha intentado templar el afectado, que llegó al Reino Unido a los 11 años, sin hablar una palabra de inglés. Pero el Partido Laborista ya ha pedido su dimisión.

El ministro de Educación de Reino Unido, Nadhim Zahawi. EP

La oposición intenta hacer sangre con ello. "Lo conveniente sería que yo hubiera dicho que este asunto debe resolverse para el miércoles al mediodía... lo correcto es que investiguemos a fondo este asunto y establezcamos todos los hechos", respondía este miércoles Sunak a las preguntas del líder laborista, Keir Starmer, acerca de la situación de Zahawi.

El laborista lo tiene claro: "Cualquiera que esté mirando pensaría que es bastante obvio que alguien que busca evadir impuestos no puede estar también a cargo de los impuestos". Y como Zahawi sigue, Starmer señala a Sunak: "Sin embargo, por alguna razón, el primer ministro no se atreve a decir eso".

El primer ministro respalda al presidente de su partido... de momento. Si bien lo "políticamente conveniente" hubiera sido despedirle, ahora -dijo Sunak este miércoles- hay que seguir el "debido proceso".

Zahawi es el cuarto ministro que se convierte en una china en el zapato de Sunak. Antes que él, Suella Braverman, ministra del Interior, fue denunciada por haber manejado irresponsablemente información confidencial. Dominic Raab, ministro de Justicia, está siendo investigado por acoso. Un cuarto, el ministro de Estado sin cartera, Gavin Williamson, sí abandonó el gobierno. Ocurrió tras ser acusado de comportamiento "inmoral".

Boris Johnson, durante el discurso de despedida en Downing Street. NEIL HALL / EFE

¿"Vendió" Boris el cargo de jefe de la BBC?

Boris Johnson necesitaba dinero y Richard Sharp le ayudó a obtener un crédito personal de más de 900.000 euros. El uno era el primer ministro y el otro es hoy presidente de la BBC. A Sharp le nombró Johnson.

El asuntó lo reveló el Sunday Times. Para entenderlo, un detalle fundamental: Sharp fue banquero en Goldman Sachs y es donante del Partido Conservador. Lo revelado es que ayudó al exprimer ministro a conseguir su préstamo bancario a cambio de luego ser nombrado jefe de la BBC. Sharp no tiene problemas de dinero y se calcula que ha donado a los tories unas 400.000 libras (unos 450.000 euros).

El Partido Laborista ha pedido una investigación y la va a haber. William Shawcross, comisario de Nombramientos Públicos, la va a dirigir. Pero aquí otro elemento para la polémica. Como cuenta el Daily Mirror, resulta que la hija Shawcross se llama Eleanor... y es la jefa de la unidad política de la oficina de 10 de Downing Street. Menos mal que Johnson, Sharp y el Gobierno niegan que haya un conflicto de intereses.

Rishi Sunak, en el Parlamento. EP / Jessica Taylor / Uk Parliament

Sunak, por los suelos en las encuestas

Por estos escándalos, y porque la economía atraviesa un durísimo momento, la popularidad de Rishi Sunak y de los conservadores está por los suelos. Según las últimas encuestas, los laboristas tienen una ventaja de 22 puntos, con un 48% de apoyos frente al 26% de los conservadores.

Por ejemplo, el sondeo de Redfield & Wilton (de 22 de enero) muestra que un 40% de los británicos suspende la gestión de Sunak y un 25% la aprueba. Así, el índice de aprobación neto del prier minstro es de menos del 15%.