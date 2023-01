El PP pide al Gobierno que convoque el Pacto Antiyihadista tras el ataque en Algeciras

El Partido Popular ha expresado su rotunda condena al ataque en Algeciras aunque, a diferencia de Vox, no lo achaca, por el momento, a un acto de terrorismo yihadista, como tampoco va a "estigmatizar" a nadie. "El problema es que no tenemos información sobre este ataque", ha denunciado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, quien ha explicado que pedirá al Gobierno que convoque el Pacto Antiyihadista: "Acudimos a los cauces que nos dimos en 2015 el PP y el PSOE y que no funciona desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno".

Se trata del segundo día consecutivo en el que el PP afea al Gobierno que no dé cuenta de "asuntos de Estado" al principal grupo de la oposición. Este miércoles era el envío de los tanques 'Leopard' a Ucrania, mientras este jueves lo es la falta de información acerca del presunto ataque terrorista tal y como lo está siendo investigado la Audiencia Nacional. "Hay cuestiones en el que el Gobierno no debe esta solo y la oposición es fundamental".

Precisamente esta es una de las 60 medidas incluidas en el Plan de Calidad Institucional que presentó el pasado lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. A través del documento, la oposición exige un régimen de información frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, a quien quieren que el primero informe como mínimo una vez en cada periodo de sesiones acerca de la celebración de cumbres internacionales, las decisiones sustanciales en Política Exterior y Defensa, el Pacto Antiterrorista y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además, se propone una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el estado de la Nación, "que dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno".

Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo y tras las dos últimos acontecimientos, el PP se ha propuesto activar su plan desde ya, estando en la oposición, en lugar de esperar a aplicarlo en los primeros 100 días de legislatura si Feijóo llega al Gobierno, como tenían previsto en un principio.

De esta forma, la también portavoz parlamentaria popular ha avanzado que su grupo presentará una proposición no de ley en el Parlamento "para abrir el camino de institucionalizar la relación" entre Gobierno y oposición. Además, registrará dos proposiciones de ley en la Cámara Baja para que el CIS "recupere el prestigio perdido" y para "evitar ceses e injerencias del Ejecutivo" en el INE.