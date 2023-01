María Pujalte y Pablo Rivero: "Los actores somos un poco peliculeros y caprichositos"

"Una comedia trivial para gente seria". Así es como Oscar Wilde definía La importancia de llamarse Ernesto, que ahora regresa a Madrid con sus chispeantes diálogos enmarcados por numerosos apuntes musicales en esta versión. Situados en una elegante residencia del Mayfair londinense, Wilde despliega su humor penetrante y exquisito para reducir al absurdo algunas costumbres aristocráticas de finales del siglo XIX. David Salves dirige con frescura un divertido enredo de dobles personalidades, apoyado en los temas musicales compuestos por la joven y talentosa Paula Jornet, que también encarna a Cecily Cardew, hasta que todo estalla en una casa de campo a las afueras de Londres, llena de vegetación tropical.

María Pujalte está fabulosa en un bombón de papel como el de Lady Bracknell; mientras Pablo Rivero aporta angustia vital al suyo, que intenta desesperadamente salir del embrollo en que se ha metido. Con ambos nos encontramos en el precioso salón neoclásico Tirso de Molina del Teatro Español, para conversar sobre lo serio y lo trivial, el ‘bunburysmo’ y la decadencia de la elegancia.

María Pujalte y Pablo Rivero en una escena de la comedia de Oscar Wilde © Pablo Lorente

María, ¿cómo es su personaje de Lady Bracknell?María Pujalte: Es una mujer snob, que vive los privilegios de la alta sociedad y defiende esa moral y sus normas. Le gusta mover los hilos de los amores entre los cuatro personajes principales. Ella tiene que 'cortar el bacalao' y decir cómo tienen que hacerse las cosas pero, si dentro de media hora le conviene, dirá lo contrario y ya está. Como los principios de Groucho Marx. Es la diana que usa Oscar Wilde para criticar a la sociedad victoriana, pero es tan brillante y divertida que, por momentos, estás de acuerdo con ella (ríe).

Pablo Rivero: Además es un personaje que cuando sale lo pone todo patas arriba, siempre creando conflicto.



¿Y en cuanto a John Worthing?PR: Mi personaje tiene un conflicto vital que se origina desde niño porque no sabe quiénes son sus padres. Fue encontrado por un tipo con muchísimo dinero, pero no conoce sus orígenes y esa es una parte un poco shakespeariana. Mantiene una doble vida: se ha inventado un hermano que vive en Londres para poder irse de marcha, enamorarse y salir con su amigo Algernon -Ferrán Vilajosana-. Es un personaje muy rico, que va evolucionando dentro de esta comedia disparatada que crea Wilde, intentando salir de esa mentira.

María Pujalte: "La mentira en sociedad es básica. Hay cositas que no vamos a contar a nadie"

María Pujalte es Lady Bracknell en 'La importancia de llamarse Ernesto' de Oscar Wilde © Pablo Lorente

No es el único que mantiene una doble vida, porque Algernon se ha inventado un amigo siempre enfermo al que debe visitar, llamado Bunbury, como excusa para largarse. Es lo que él llama ‘bunburysmo’. ¿Todos somos algo 'bunburystas' en realidad?PR: Socialmente se ve que todo el mundo tiene una vía de escape.

MP: Claro, hay cositas que no vamos a contar a nadie. La mentira en sociedad es básica. Otra cosa es que luego andes diciendo que hay que ser de una manera o comportarse de otra.



¿Cómo se entiende La importancia de llamarse Ernesto desde la sociedad del siglo XXI? ¿A qué conflictos actuales puede apelar?PR: Al final todo es luchar por tu identidad, por ser quien eres. Hoy hay mucho miedo a pensar de una determinada manera y siempre nos vamos a los dos extremos, sobre todo política o socialmente. Tenemos mucha libertad y al final se crean más tabúes que nunca. La puesta en escena y los códigos de la función, acercan la obra a la actualidad.



Pablo Rivero: "De chavalito tenía idealizada la profesión. Me pasé de seriedad"

Pablo Rivero, actor y escritor. Madrid, 1980 El papel que le ha dado la fama es el de Toni Alcántara en la serie 'Cuéntame cómo pasó', personaje que lleva interpretando en TVE desde 2001. Este trabajo lo ha compaginado con el cine, participando en películas como 'El chocolate del loro' (2004), de Ernesto Martín, o 'La noche del hermano' (2005), de Santiago García de Leániz. En 2017, el actor escribe su primera novela, 'No volveré a tener miedo', un thriller familiar ambientado en la década de 1990 que indaga en las causas de un parricidio. En 2022 publicó su cuarta novela titulada, 'La cría', una novela sobre la desaparición de Lucas, uno de los menores más famosos de España por su popularidad en las redes sociales.

¿Este texto requiere una técnica especial?PR: Son frases muy largas que nacen desde situaciones límite. Los personajes están un poco contra la pared y tienen que defenderse y soltar esas réplicas. Tiene que ver con la respiración y con que salga de las entrañas. Es complejo.

MP: La respiración es muy importante para decir esos textos llenos de ideas.



Decía Oscar Wilde que la vida imita al arte en mayor medida que el arte a la vida. ¿Lo ven así también?

PR: Estoy convencido de que la realidad supera la ficción.

MP: Supongo que tiene que ver con la idealización, que suele estar ligada a lo artístico. Por ejemplo, en la función ellas idealizan mucho a los hombres que quieren. Todo es un vodevil con su 'happy end', pero ellas se van a casar con unos señores que no son los que ellas idealizaron.

PR: Somos un poco peliculeros e idealizamos. Podría tener que ver con las redes sociales, donde se crea un mundo ficticio.



María Pujalte: "La elegancia no está de moda. El siglo XXI es muy hortera"

María Pujalte interpreta a Lady Bracknell en 'La importancia de llamarse Ernesto' Jose Gonzalez

María Pujalte, actriz La Coruña, 1966. Comenzó trabajando como presentadora de televisión para la televisión gallega. Participó en películas como 'Entre rojas' (1995) de Azucena Rodríguez, donde obtuvo una nominación en los Premios Goya como mejor actriz revelación. Alcanzó mucha popularidad en 1999 en la serie de televisión Periodistas de Telecinco.​ Interpretó a Mónica Olmedo en Siete vidas (2004-2006). En 2009 regresó a la televisión para protagonizar la serie 'Los misterios de Laura'. Volvió a ella en 2011 y 2014. En 2019 regresó de nuevo a la televisión protagonizando 'Vota Juan', con Javier Cámara.

¿La elegancia está de moda, o más bien todo lo contrario?MP: No, no está de moda. A mí me gusta que haya unos ideales y tener algo más elevado como referencia de belleza, pero creo que, como decía el tango, el mundo fue y será una porquería, hablando del siglo XX.

Pues del XXI mejor ni hablamos...

MP: El XXI ya es francamente… muy hortera (risas).

PR: ¡Ahora todo el mundo va como en un circo! Veo las alfombras rojas y todos quieren ser Lady Gaga (ríe). Hay que reivindicar el menos es más.



Con la traducción del título de esta obra se pierde el juego de palabras entre el nombre Ernest y el adjetivo earnest (serio, formal, honesto). ¿Se consideran serios y formales?MP: Yo sí me considero seria y formal, pero eso no está reñido con que uno pueda ser cachondo y flexible. Es importante tener un código moral propio, sin alardear de nada.

PR: Creo que yo me pasé de seriedad cuando era chavalito. Yo veo a la gente ahora haciendo lo que quiere y digo ¡mira qué bien! Con 18 años tenía idealizada la profesión y siempre quería demostrar que era serio. Hoy en día tengo que serlo porque compagino la interpretación con la escritura. Tengo unos plazos. Hay que ser perfeccionista y eso luego te permite reír y bromear, pero cuando lo importante está bien atado. En el trabajo hay que ser muy serio, aunque luego la vida te la tomes con ironía.



Pablo Rivero: "Es terrible que en el mundo del arte haya que estar midiendo si ofendes"

Paula Malia, Paula Jornet y Pablo Rivero en el Teatro Español © Pablo Lorente

El reciente ganador de un Globo de Oro, Evan Peters, fue criticado por no haber agradecido expresamente a un colectivo al recibir el premio. La película TÁR también ha ofendido a algunas personas por el retrato que hace de una directora de orquesta lesbiana. ¿Caminamos sobre un campo minado?PR: No, no, ya no se puede decir nada. El otro día yo tenía que hacer la dedicatoria de un libro que saldrá en marzo Dulce hogar. Le di treinta vueltas y al final el editor me dijo, "Pablo, siempre alguien se va a sentir ofendido". No hay que estar siempre pidiendo perdón. Es terrible que en el mundo del arte haya que estar midiendo si ofendes o no ofendes. El arte es el arte y es muy peligroso el linchamiento general, por todas las partes.

Hablando de linchamientos, Oscar Wilde estuvo dos años en la cárcel por su homosexualidad. En nuestros días, Woody Allen es señalado por su comportamiento, sin que haya ninguna condena hasta ahora. En ambos casos, se da al traste con sus trayectorias profesionales, curiosamente de excelentes comediantes. ¿Cómo enlazan estos dos hechos?PR: Son casos distintos aunque, si no hay una condena, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo?, ¿qué queda de la presunción de inocencia? Me crea mucho debate, porque a mí me gustaban sus películas.

MP: Woody Allen está viviendo su amor desde hace treinta años. ¡No era hija suya! Yo misma me tuve que parar a darle vueltas, pero atreverse a vivir un amor con una hija adoptada, es un tema interesante. Luego creo que Mia Farrow está bastante…



Pablo Rivero: "Te construyes otra personalidad, un avatar exitoso para buscar likes y que te inviten a las fiestas"

Pablo Rivero encarna a John Worthing en la comedia de Oscar Wilde Jose Gonzalez

Pablo, en su última novela, La cría, plantea los peligros de la sobre-exposición en redes sociales. ¿Esto puede revertir?PR: Va a crecer. Todo es aparentar y exhibirse. Te construyes otra personalidad, un avatar exitoso, y es la que expones para buscar likes y que te inviten a las fiestas. Yo me levanto de aquella manera, me pongo un filtro y parece que tengo veinte años. Somos una sociedad cada día más dependiente de gustar y ser aceptados. En Instagram tienes una reglas para conseguir repercusión: hay que poner publicaciones en tal momento, que sean así, la foto con el desayuno, en el estreno… Y luego está todo lo que tiene que ver con la juventud, la belleza y la edad, que es terrible. En las redes sociales, si no tienes veinte años estás jodido. Estamos creando generaciones que van a sufrir toda la vida porque no van a ser nunca tan guapos, ni tan inteligentes, ni van a tener los abdominales o la cinturita de avispa. No podemos estar en las Bahamas todo el rato.

Los misterios de Laura y Cuéntame, series que ustedes protagonizan, siguen programándose a diario por TVE. ¿Cómo se llevan con sus personajes después de tanto tiempo?MP: Los misterios de Laura tenía vocación de gran serie, pero ha sido maltratada desde el principio por TVE. Sin embargo, Cuéntame es la serie marca de la casa, muy merecidamente. Me encanta que el público me pare por la calle pidiendo que se hagan más capítulos. Se percibe como algo parecido a Cuéntame, ¡pero fueron 32 capítulos solamente!

PR: A mí me preguntan si no estoy harto de Cuéntame y siempre respondo que no. Si estuviera harto no lo haría. Son muchas las posibilidades que te da una continuidad así, mientras haces otros proyectos a la vez. Vas creciendo como actor y haces que crezca el personaje. Es una gozada. Además, Cuéntame ha sido una escuela. He tenido la suerte de que ha pasado media profesión por ahí. He aprendido con Alicia Hermida, con María Galiana y tantos otros.



María Pujalte: "A veces pienso, cuánto hablamos, cuántas cosas decimos. ¡Quiero hacer una función en que no diga nada!"

Pablo Rivero y María Pujalte en el patio del Teatro Español Jose Gonzalez

En esta obra hay mucha música y algo de baile. ¿Les supone un reto?

PR: A veces se trata de hacer lo que no haces normalmente. Es lo de "yo quiero hacer eso, que nunca había hecho un musical".

MP: Si estás haciendo un dramón, luego quieres hacer una comedia. Si haces mucho teatro, te apetece una serie. Somos caprichositos. Y también es verdad que nos gusta sentirnos un poquito Shirley MacLaine. A veces pienso, cuánto hablamos, cuántas cosas decimos. ¡Quiero hacer una función en que no diga nada! En realidad, el actor está todo el rato hablando y cambiándose de ropa. Así toda la vida.