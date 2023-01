'TÁR' es la mejor película del año según la Asociación Nacional de Críticos

La carrera hacia los Oscar toma fuerza, y con toda seguridad va a estar marcada por los crecientes elogios a TÁR. Este film, que a España llega el 27 de enero, viene protagonizado por Cate Blanchett (que tiene ya la nominación al Oscar a Mejor actriz en el bolsillo) y supone la vuelta a la dirección de Todd Field. Sus dos películas anteriores, En la habitación y Juegos secretos, fueron muy aclamadas, pero Field se había pasado más de quince años sin volver a ponerse tras las cámaras hasta que pergeñó la historia de una directora de orquesta en plena crisis. TÁR ha causado sensación, así, en la crítica estadounidense, y ganó el premio a Mejor película en la gala del Círculo de Críticos de Nueva York.

En dicho evento también fue galardonada Charlotte Wells a Mejor debut por Aftersun, y estos premios (sumando el de Blanchett como Mejor actriz) han tenido réplica en la Asociación Nacional de Críticos de Cine, con el matiz de que Wells se ha impuesto como Mejor dirección sin que importe que se trate de su ópera prima. La Asociación Nacional de Críticos de Cine fue fundada en 1966 por figuras como Pauline Kael o Richard Schickel, y supone una parada fiable en el camino hacia los Oscar de la Academia de Hollywood. De hecho, el año pasado sus premios estuvieron dominados por Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi, que posteriormente aspiraría al Oscar principal a Mejor película.

Otro film destacado en la terna actual es Almas en pena de Inisherin de Martin McDonagh, que le ha dado el premio a Mejor actor a Colin Farrell y Mejor actriz de reparto a Kerry Condon. Es otra frontrunner, y en España podremos verla en cines a partir del 3 de febrero. A continuación, el palmarés completo.

Mejor película: TÁR. Finalistas: Aftersun, No Bears

Mejor película de no ficción: All the Beauty and the Bloodshed. Finalistas: Descendientes, All that Breathes

Mejor película de habla no inglesa: EO. Finalistas: No Bears, Decision to Leave

Mejor dirección: Charlotte Wells por Aftersun. Finalistas: Park Chan-wook por Decision to Leave, Jafar Panahi por No Bears

Mejor actriz: Cate Blanchett por TÁR. Finalistas: Michelle Williams por Los Fabelman, Tilda Swinton por The Eternal Daughter, Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor: Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin. Finalistas: Paul Mescal por Aftersun, Bill Nighy por Living

Mejor actriz de reparto: Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin. Finalistas: Nina Hoss por TÁR, Dolly de Leon por El triángulo de la tristeza

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes. Finalistas: Brian Tyree Henry por Causeway, Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

Mejor guion: Todd Field por TÁR. Finalistas: Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin, James Gray por Armageddon Time

Mejor fotografía: Michael Dymek por EO. Finalistas: Hoyte van Hoytema por Nop, Kim Ji-yong por Decision to Leave

