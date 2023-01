Todd Field ('TÁR') decidió que sería director tras ver 350 veces 'En busca del arca perdida'

Estos meses nos vamos a hartar de oír hablar de TÁR. El film protagonizado por Cate Blanchett ha causado sensación en la crítica estadounidense, a través de la historia de una directora de orquesta en crisis que supone el regreso tras las cámaras de Todd Field. Este cineasta tiene una gran reputación por sus trabajos previos, pero no es que se haya prodigado mucho: tras En la habitación y Juegos secretos, estrenadas durante la primera década de los 2000, no había vuelto a ejercer de director, y TÁR es un comeback en toda regla. Es una de las principales aspirantes a los Oscar, con Blanchett teniendo casi seguro una nominación a Mejor actriz y las entusiastas alabanzas de Martin Scorsese.

Field es, por su parte, un tipo muy interesante, que antes de saltar a dirigir se fraguó una sólida carrera como actor en varias películas de los 90 como Twister, The Haunting o Eyes Wide Shut. Durante una mesa redonda de directores que ha organizado The Hollywood Reporter, Field ha tenido oportunidad de recordar los inicios de su carrera, y en particular cómo supo que quería dedicarse al cine. Su recuerdo, así, va íntimamente ligado a la obra de Steven Spielberg, que seguramente le dispute el Oscar a Mejor director al tener Los Fabelman compitiendo en esta misma carrera. “Para mí empezó en el instituto. Trabajaba en un cine de segunda mano, así que proyectábamos ciertas películas hasta seis meses”, explica.

“Proyecté En busca del arca perdida unas 350 veces. Fue así como me enamoré del cine”, sostiene Field, refiriéndose a la primera película de Indiana Jones (saga que de hecho estrena su quinta entrega este mismo año, Indiana Jones y el dial del destino). “Actué durante unos cinco años y lo dejé para ir al American Film Institute sin ningún deseo de volver a actuar. Pero una de las películas en las que había actuado, de Victor Nuñez, se estrenó mientras yo estaba en la escuela y ganó el gran premio del jurado en Sundance”, recuerda Field sobre Ruby en el paraíso, de 1993. “Durante los diez años siguientes, mi teléfono no paró de sonar con ofertas para actuar, y así pagué mis préstamos de estudios. Eso y que mi mujer mantuviera las luces encendidas”.

Su mujer es la diseñadora de vestuario Serena Rathbun, y Field le agradece el apoyo brindado antes de que decidiera saltar a dirigir en 2001, cuando se estrenó En la habitación. Protagonizaban Sissy Spacek, Tom Wilkinson y Marisa Tomei, y fue muy comentado cómo pese a su gran recepción y a sus cinco nominaciones a los Oscar terminó yéndose de vacío. Quizá este año la Academia sepa compensar a Field, cuya TÁR se estrena el 27 de enero en España.

