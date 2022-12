Cate Blanchett triunfa con 'TÁR' (y el director de 'RRR' se consagra) en el Círculo de Críticos de Nueva York

La carrera de los Oscar ha comenzado. A principios de esta semana se reveló el palmarés de los premios Gotham, vinculados al sector independiente radicado en la Costa Este, y de ahí se extrajo que Todo a la vez en todas partes tiene presencia asegurada en el circuito premiable. La película de Michelle Yeoh, la más taquillera jamás producida por A24, obtuvo el galardón principal mientras Charlotte Wells era reconocida por mejor dirección novel con Aftersun: este último un honor que también le ha hecho la siguiente cita de la competición. El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York es otra parada imprescindible de cada a perfilar la carrera hasta los Oscar, y ha coincidido en erigir a Wells con el mejor debut (que podremos ver en España el 16 de diciembre).

El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York fue fundado en 1935, y está integrado por varios críticos reputados de revistas y periódicos tanto online como analógicos. Su posición primeriza en la carrera de premios conduce a que se puedan adelantar a lo que decida la Academia de Hollywood al año siguiente, pero también a que sus decisiones queden en agua de borrajas. Es lo que pasó, en ambos sentidos, con la cita del año pasado: la crítica neoyorquina erigió a Drive my car como Mejor película (luego ganó el Oscar a Mejor película extranjera) mientras bañaba a premios a El poder del perro y a Jane Campion y reconocía a Lady Gaga como Mejor actriz por La casa Gucci. Los Oscar, posteriormente, se olvidaron totalmente de ella, para conmoción de su fandom.

Aquí está el palmarés completo, donde cabe destacar el triunfo de TÁR (con reconocimientos a Mejor película y Mejor actriz por Cate Blanchett). También está la presencia de S.S. Rajamouli como Mejor director por firmar RRR, blockbuster indio que supone una de las grandes sensaciones del año. ¿Es el comienzo de una fulgurante carrera para RRR?

Mejor película: TÁR

Mejor director: S.S. Rajamouli por RRR

Mejor actriz: Cate Blanchett por TÁR

Mejor actor: Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin y After Yang

Mejor actriz secundaria: Keke Palmer por Nop

Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Mejor guion: Martin McDonah por Almas en pena de Inisherin

Mejor película internacional: EO de Jerzy Skolimowski

Mejor fotografía: Claudio Miranda por Top Gun: Maverick

Mejor película de no ficción: All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras

Mejor película animada: Marcel the Shell with Shoes On de Dean Fleischer-Camp

Mejor debut: Aftersun de Charlotte Wells

