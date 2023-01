La polémica boda entre Gina Lollobrigida y Javier Rigau que acabó con acusación de estafa

El enlace entre Javier Rigau y Gina Lollobrigida no estuvo exento de polémica. En otoño de 2006 la actriz italiana anunció felizmente sus planes de boda con el empresario español, a quien sacaba 34 años. Eso sí, ella misma quiso aclarar que entre ellos la diferencia de edad no pesaba.

Durante muchos años, la actriz huyó del matrimonio con sus anteriores parejas. Milko Skofic y Howard Hughes no recibieron el 'sí, quiero' de Gina a pesar de intentarlo durante décadas. Sin embargo, el empresario español sí que lo consiguió.

En 2006 anunció a ¡Hola! que tenían planes de boda. "Nos casaremos antes de fin de año, por la Iglesia. El traje no será blanco. Lo que sí tendrá es un look muy español, en honor a Javier", afirmó la actriz, que también quiso asegurar que lo suyo "empezó hace mucho", para que no le tomasen por loca.

Javier Rigau y Gina Lollobrigida en 2006. Europa Press

Como dijo en varias ocasiones, para ella el amor no tenía edad. "Siempre tuve debilidad por los hombres jóvenes, porque son generosos y no tienen complejos. Javier, como todos los españoles, es apasionado, y eso a mí me encanta"

La pareja se conoció en 1984 en Montecarlo y finalmente contrajeron matrimonio en 2010. Para la pedida, Rigau le regaló un anillo con una esmeralda de 36 quilates.

La propia Gina contó a la citada revista que con Javier descubrió lo que era el amor, puesto que sus experiencias anteriores "no fueron buenas". Aseguraba que "entre otras cosas, porque había problemas de celos".

La actriz contó que su intención de pasar por el altar era por un motivo principal: "No seguir mintiendo sobre que Javier es un amigo". "Me caso porque lo siento, y estoy segura de que el público que me quiere compartirá conmigo mi felicidad. Por eso, ahora digo: '¿Por qué tengo que seguir mintiendo y escondiendo una relación diciendo que Javier es un amigo?'. La gente que me quiere va a decir: '¡Brava!'", afirmó.

También quiso dejar claro cómo sería su matrimonio: "Nos casamos, como he dicho, por la Iglesia y haremos separación de bienes". Sin embargo, su relación fue a pique y en 2016 la fiscalía de Roma solicitó ocho meses de cárcel para Rigau al considerar que había estafado en la boda, celebrada en 2010.

Gina Lollobrigida y Javier Rigau. Pascal Le Segretain / GETTY IMAGES

El empresario español fue absuelto en marzo de 2017, pero fue acusado de acceder al patrimonio de Gina Lollobrigido gracias a su matrimonio, por lo que las intenciones de la actriz se diluyeron totalmente.