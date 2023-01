Dos de cada tres españoles creen que el 'procés' no ha terminado

Diez años después de que Artur Mas y Oriol Junqueras pactaran en diciembre de 2012 la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña y cinco después del 1-O, dos de cada tres españoles cree que el 'procés' no ha terminado. Así lo revela una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, según la cual el 38,5% de los entrevistados considera que es probable que en el futuro pueda llegar a producirse de nuevo una declaración unilateral de independencia.

El 67,8% de la población española considera que el proceso independentista de Cataluña sigue vivo, frente a un 18,2% que piensa que ya ha terminado. Esa respuesta afirmativa sobre la persistencia del conflicto se repite de forma mayoritaria entre los votantes de todos los partidos políticos, aunque con diferencias.

Según la encuesta, el electorado de Ciudadanos es el que cree en mayor medida que el 'procés' continúa activo, seguido por el del PP y Vox. Entre los entrevistados que en las últimas elecciones votaron a las formaciones de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo el porcentaje de personas que considera que el 'procés' no ha terminado todavía se eleva respectivamente hasta el 74,8% y el 79,5% y escala hasta el 84,7% entre los votantes de la formación naranja.

En cambio, entre el electorado de PSOE y Unidas Podemos (UP) la proporción de encuestados que considera que el proceso independentista sigue vivo es inferior a la media, situándose en el 57,5% y el 61,6% respectivamente. En consecuencia, aumenta el mismo tiempo el número de entrevistados que se decanta por la opción contraria. El 26,1% de los votantes de la formación morada y el 30,2% de los socialistas cree que el 'procés' ya ha terminado.

De este modo, a tenor de los resultados de la encuesta, la tesis defendida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el proceso independentista ha concluido no es compartida de forma mayoritaria ni por la población española en su conjunto ni por su propio electorado en particular. Hace apenas un mes Sánchez insistió en esta postura en su balance político del año, después de que el president de la Generalitat, Pere Aragonés, reclamara en su discurso de Navidad "la necesidad de resolver el conflicto con el Estado votando". "La lucha por la independencia no ha acabado", recalcó el dirigente catalán en la Cumbre Hispano-Francesa celebrada en Barcelona el pasado jueves.

Probabilidad de producirse una Declaración Unilateral de Independencia. Henar de Pedro

Respecto a la posibilidad de que, tras las reformas de los delitos de sedición y malversación, se llegue a producir de nuevo una declaración unilateral de independencia en Cataluña como ya ocurrió en octubre de 2017, el 38,5% de los encuestados opina que es muy o bastante probable que suceda en el futuro, frente a un 30,1% que considera que hay poca o ninguna probabilidad.

Por electorados, son los votantes de PP (59,6%), Vox (58,3%) y Ciudadanos (55,1%) quienes consideran que existe una probabilidad más alta de que se produzca de nuevo una declaración unilateral de independencia. Si bien más de un 30% de los electores de PSOE y UP otorgan también mucha o bastante probabilidad a este escenario, un 39,5% y un 35,9% respectivamente lo contemplan como una posibilidad remota.