Una protesta de miles de personas contra la cumbre hispano-francesa divide al independentismo: Junqueras se va abucheado

La concentración contra la cumbre hispano-francesa durante la mañana de este jueves en Barcelona, que pretendía demostrar por primera vez en mucho tiempo unidad entre el independentismo, no ha logrado ese cometido. Aunque han asistido representantes de ERC, Junts y la CUP, alrededor de un centenar de las miles de personas que han protestado junto a la Font Màgica de Montjuïc -6.500 según la Guardia Urbana y 30.000 según Òmnium Cultural-, han abucheado al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. El líder republicano ha abandonado entonces la manifestación.

Ese grupo de concentrados no ha perdonado a ERC que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de este partido, haya acudido a la cumbre, según él, porque "los enemigos de las instituciones de Cataluña" desearían que no hubiera estado allí. Y aunque los republicanos han apoyado la concentración, Junqueras ha recibido. Le han silbado, le han llamado "botifler" (traidor) y le han proferido cánticos de "Puigdemont, nuestro presidente".

Incluso se ha podido escuchar un "Junqueras, traidor, te queremos en la prisión", después de que saliera de la cárcel indultado por el Gobierno tras estar más de tres años condenado por los hechos del 1-O.

El líder de ERC, escoltado por al menos dos agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano, se ha ido después de la lectura del manifiesto y de cantar 'Els Segadors', y varios de los concentrados le han seguido hasta el coche profiriéndole improperios.

Junqueras, en la protesta. MIQUEL TAVERNA

Fuentes de su partido has afirmado, sin embargo, que no ha abandonado la concentración por los abucheos, sino que se ha ido "cuando lo tenía previsto", ya que a las 10 horas debía acudir a un "compromiso".

La presidenta de la Assemblea Nacional catalana (ANC), Dolors Feliu, ha defendido que se tiene que respetar la "libertad de expresión" de la gente y que los políticos tienen que "tomar nota".

Antes de que empezara la protesta, convocada por la ANC, Òmnium Cultural y el Consell per la República porque han considerado que es una "provocación" que el Gobierno celebre la cumbre en Cataluña y pretenda demostrar así que el 'procés' ha terminado, Junqueras ha hecho declaraciones. "Hemos venido para decirle a Sánchez que aquí no ha acabado nada", ha dicho. Y ha añadido: "El independentismo sigue bien vivo. El conflicto no ha terminado porque sigue habiendo represión contra los catalanes en forma de persecución económica y de juicios. Este conflicto no terminará hasta que la sociedad catalana pueda ejercer su derecho a la autodeterminación votando".

Sobre el hecho de que Aragonès haya acudido al encuentro hispano-francés y ERC, en cambio, haya participado en la protesta, ha afirmado: "Somos conscientes de que queda camino por hacer. Y lo seguiremos haciendo dentro y fuera de la cumbre".

Una mujer, con una sudadera de Puigdemont. MIQUEL TAVERNA

Por su parte, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "el proceso independentista se acabará cuando Cataluña sea un estado independiente". Borràs ha destacado el carácter unitario de la protesta contra la cumbre, la cual considera una "provocación", y ha dicho, en referencia a ERC por su presencia en la manifestación de este jueves, después de que no acudiera a la de la Diada: "Bienvenidas sean las rectificaciones".

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha afirmado también que el proceso independentista no ha terminado, porque "la represión por parte del Gobierno continúa" y ha asegurado que seguirá hasta que se pueda ejercer el derecho a la autodeterminación. Ha considerado que si la cumbre se celebra en Barcelona es porque Aragonès "ha puesto una pista de aterrizaje con la mesa de diálogo que no ha servido para la autodeterminación y la amnistía, sino para facilitar una desactivación del conflicto".

"No hay normalidad"

La concentración, que ha tenido lugar cerca del Museu Nacional d'Art de Catalunya, donde se celebra la cumbre hispano-francesa, ha empezado sobre las 9 horas. Los manifestantes han deplegado una bandera estelada gigante sobre las escaleras de acceso a Montjuïc en la avenida Maria Cristina y han coreado consignas contra los gobiernos francés y español, como por ejemplo, "Ni Francia, ni España, países catalanes".

En los carteles que han exhibido se han podido leer mensajes como "nada se acaba hoy", "Govern de Cataluña, dónde estás" o "No pararéis la autodeterminación de los países catalanes".

La estelada gigante. MIQUEL TAVERNA

Por parte de las entidades convocantes, han asistido la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, el de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y los miembros del denominado Consejo de la República Antoni Castellà y Aurora Madaula. Se han adherido a la protesta una treintena de organizaciones, como la Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), la Cambra de Comerç de Barcelona, la Intersindical-CSC o la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya(USTEC), entre otras.

El manifiesto de la concentración lo han leído Pere Manzanares, teniente alcalde del ayuntamiento de Elna, y Gemma Pera, "represaliada" por las movilizaciones de apoyo al rapero Pablo Hasél. "En los países catalanes no hay normalidad, sino un conflicto político no resuelto", ha apuntado el texto, que ha denunciado que España y Francia no tienen "ninguna intención" de afrontar democráticamente el conflicto político catalán. También ha advertido de que los presidentes español y francés, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, "pretenden vender una imagen de normalidad, pero la realidad es tozuda". "Una foto provocativa no convertirá a España o Francia en estados más democráticos, sino más hipócritas", ha añadido.

Feliu ha defendido que Cataluña "es una nación que quiere decidir su propio futuro y sus propias políticas y decisiones", y que por eso la cumbre hispano-francesa "no es muy bien recibida". Antich ha insistido en que "el conflicto político está muy vivo y no se ha resuelto de manera democrática". "Estamos aquí para decirle a Pedro Sánchez que no solo lo volveremos a hacer, sino que nos estamos preparando para volverlo a hacer", ha dicho. Por su parte, Castellà ha asegurado que este jueves el presidente del Gobierno "ha hecho el ridículo" al intentar "decirle al mundo y a Europa que el proceso independentista ha acabado".

Cargas en la manifestación de los CDR

Sobre las 11:30 horas, parte de los concentrados se han unido a la manifestación que han convocado los Comités de Defensa de la República (CDR) desde la avenida Maria Cristina al consulado francés en Barcelona, en la Ronda de la Universitat. Han avanzado tras una pancarta con el lema 'Lucharemos independencia' y '1-O ni olvido ni perdón', han coreado consignas como "Las calles serán siempre nuestras" y han tirado petardos.

Agentes de los Mossos d'Esquadra cargan contra manifestantes. EUROPA PRESS

Tras llegar al consulado, se han dirigido hacia la plaza Sant Jaume y, al llegar a la ronda de Sant Pere, se han encontrado un cordón policial con diez furgonetas de la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos, que han cargado contra ellos y les han impedido el paso.

También han intentado acceder a la plaza Urquinaona a través de la calle Fontanella, algo que los agentes también han evitado.

Luego, han avanzado por la calle Portal de l'Àngel, donde no había efectivos de la policía catalana.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha cifrado en 2.500 las personas que se han manifestado en el centro de la capital catalana.

Cortan la AP-7 en la Roca y Llinars 20 minutos

No solo ha habido manifestaciones en la ciudad de Barcelona. Medio centenar de manifestantes independentistas han cortado la autopista AP-7 durante unos 20 minutos a la altura de La Roca del Vallès y de Llinars del Vallès, en dirección a Girona, en protesta por la cumbre hispano-francesa.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, la acción ha provocado retenciones de hasta 4 kilómetros y se han hecho desvíos obligatorios en la salida 12A hacia la C-35.

El primer corte de la AP-7 se ha producido poco antes de las nueve de la mañana en La Roca del Vallès y ha durado unos 20 minutos.

Poco después, y una vez reabierto este tramo de la autopista, se ha producido un segundo corte a la altura de Llinars del Vallès.

La protesta, en ambos casos, se ha desarrollado de forma pacífica y sin incidentes graves, con la excepción de la quema de algún neumático, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra.