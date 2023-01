El fracaso de Telecinco con el polígrafo a Kiko Hernández

Hacer daño ya no funciona en televisión como antes. El espectador ha visto tantas triquiñuelas que ya no le basta con la cizaña mercenaria que representan personajes como Kiko Hernández, criados en una televisión en la que para mantenerse había que intoxicar con una maquiavélica verborrea sin escrúpulos.

Pero la audiencia ya discute todo el rato en Twitter y busca en las cadenas tradicionales un poquito más de elaboración creativa. Sin embargo, en Telecinco siguen empecinados en inflar la audiencia con el atajo fácil del conflicto, pues es el medio en el que se han manejado con destreza durante años. Error, seguir por ahí es un callejón sin salida para Mediaset.

La última trampa de las tramas de Sálvame es alimentar un lado oscuro del chófer de María Teresa Campos. Se les han acabado personajes, hay que inventarse nuevos. Y los comentarios sobre la maestra de la televisión suelen subir el share, ya que atesora el cariño de una audiencia que ha crecido con ella. Como sucedía con artistas como Lina Morgan. Otra celebridad social que también tuvo un chófer en el que se puso el foco mediático.

Porque los chófers son protagonistas perfectos para el culebrón nacional. Representan el lujo, la compañía, la confianza e incluso la soledad. "Antagonistas" idílicos para programas como Deluxe que viven de estimular sospechas y romper complicidades. Da igual que se cree sufrimiento en una estrella televisiva como María Teresa Campos por unas décimas de share.

El problema es que esas décimas de share están envenenadas para el propio canal. De hecho, en el "polígrafo" de este viernes a Kiko Hernández con absurdas acusaciones al chófer, que nunca se acaban de concretar, están un buen rato del programa debatiendo sobre que María Teresa Campos no debiera ver Telecinco.

Ellos mismos reconocen en prime time el daño que hace su propio espacio y, de paso, manchan más la imagen del propio canal. Normal que el espectador acuda a otros lugares donde exista más luz y menos humo tóxico. La sociedad no quiere sicarios de la mentira (ya tiene bastantes anónimos en las redes sociales), en la tele quiere encontrarse con referentes en los que poder confiar. Mientras Telecinco no salga de ese bucle de personajes que confunden corrosión y espectáculo con malmeter y enfrentar, Telecinco no podrá volver a ser una televisión generalista actual y con capacidad de liderazgo.