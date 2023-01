Cómo elegir un buen 'dog-sitter': seis aspectos a tener en cuenta antes de escoger con quién dejas a tu perro

5 El valor de las reseñas y la experiencia previa

Para escoger un buen dog-sitter también debemos ver qué opinan otros tutores de sus servicios, por eso es importante que veamos y leamos las reseñas que tiene en su perfil como cuidador canino. No obstante, esto no quiere decir que alguien que no tenga reseñas o que tenga muy pocas, no sea un buen candidato ya que, todo el mundo empieza de cero.

​

​Esto simplemente puede ayudarnos a ver si la gente está contenta con su trabajo, qué aspectos destacan, si manda fotografías o está en contacto con el tutor a menudo durante la jornada, etc. Es decir, nos puede dar más pistas sobre cómo estaré nuestro perro bajo su cuidado.