Kiko Hernández lleva al límite a Carmen Borrego, que abandona 'Sálvame': "No se puede ser tan cerda y sucia"

Kiko Hernández ha aparecido este martes en Sálvame para demostrar que existen numerosas grabaciones de todos los miembros de la familia Campos. Y el cabreo del colaborador ha llevado al límite a Carmen Borrego, quien ha decidido abandonar el plató.

La tertuliana estaba segura de no existen "miles de audios" sobre ella su y familia, pero Kiko Hernández ha insitido en ello. "No voy a participar en hacer daño a mi familia en estos momentos. Vosotros seguid con lo que queráis, y si me tengo que ir del programa, me voy", ha repetido Borrego en varias ocasiones.

Aunque la colaboradora ha insistido en que "no es el momento", Jorge Javier ha intentado disuadirla y evitar que decidiera abandonar y, junto a Hernández, han ido los tres a la sala VIP. El colaborador la ha avisado de que iba a mostrar pruebas de las grabaciones. "Si crees que es el momento de hacer esto, que Dios te lo pague", le ha propiciado a su compañero.

"No se puede ser tan cerda y tan sucia", le ha señalado entonces Hernández, y ambos se han enzarzado. "No me grites y no me toques", le ha repetido Borrego en los pasillos. "De lo que tienes que tener miedo es de lo que dice tu familia", le ha señalado Hernández. La pelea ha desembocado en Borrego rompiendo a llorar.

"No te ha llamado cerda, sino que el acto es cerdo", ha querido reconducir Jorge Javier. No obstante, Borrego ha manifestado lo harta que está: "En todo hay un límite y aquí lo habéis sobrepasado". "No me hagáis participar de esto, por favor", ha vuelto a pedir. "Las gilipollas siempre somos las Campos", ha dicho, enfadada.

"Hasta que no me enterréis no vais a parar", ha señalado. "Os habéis cargado la relación con mi hijo", ha estallado la pequeña de las Campos contra el programa de Telecinco. Acto seguido y pese al intento de disuasión de Jorge Javier, la colaboradora ha salido de las instalaciones de Sálvame.