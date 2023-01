María Teresa Campos está en el punto de mira de la prensa del corazón por dos temas: uno de ellos sería la filtración sobre su estado de salud, mientras que el otro es el expuesto por Kiko Hernández sobre presuntas grabaciones a la familia por un topo. Este viernes, Terelu Campos en Sálvame ha salido en defensa de Gustavo, el chófer de su madre.

Aunque la mayor de las Campos se ha mostrado en silencio en un primer momento, ha estallado cuando Rafa Mora ha expuesto que medios han publicado que Carmen Borrego es quien habría filtrado la información sobre el estado de su madre. "Me como muchas cosas, pero hay algunas por las que no voy a pasar, porque cojo la puta puerta y me voy", ha advertido.

Además, ha dejado claro que son temas totalmente distintos, y que las personas que hay detrás también podrían serlo. "La persona que se ha asegurado de que no grabaran a mi madre entrando y saliendo del hospital es Gustavo", ha defendido la presentadora.

Por otro lado, Terelu ha garantizado que Kiko Hernández le dio informaciones sobre su familia hace meses, que la dejaron "muy tranquila". Además, ha defendido que seguramente su compañero haya escuchado solo un audio de laguna discusión, pero no cree que haya tantas horas de grabaciones.

"Solo pido una prueba de que lo que se está diciendo es la verdad", ha dicho. "No entiendo quien ejerce esta campaña contra Gustavo, y lo que me preocupa es que al final nos cojan a unos y otros como peones, porque no entiendo cuál es el objetivo", ha expresado.

"Ya está bien", ha dejado claro, y ha pedido que "esto se pare". Por otro lado, se ha mostrado totalmente del lado del chófer: "Mi lealtad sigue siendo ante Gustavo".