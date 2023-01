Kiko Matamoros explica su reconversión al cristianismo y responde a las críticas del padre Damián: "Ya no soy ateo, Dios es amor"

Kiko Matamoros se casa con Marta López Álamo el próximo junio. Esta boda es habitualmente comentada por varias razones, como por los intentos de boicot contra la ceremonia, pero también la fe del colaborador de Sálvame. Y es que el evento se haría por la Iglesia católica, algo que no ha sido comprendido por todo el mundo.

El padre Damián, conocido por ser creador de contenido en Tiktok y por colaborar en el programa Y ahora Sonsoles, ha dado su opinión para el programa de Telecinco acerca de la decisión de Matamoros sobre hacer una ceremonia católica, al conocer su "ateísmo absoluto": "Lo mejor es que reflexione, que piense si de verdad quiere dar este paso, y no solo una boda por postureo, que parece que es más bien eso".

El sacerdote ha continuado: "Yo creo que, el que se case por la Iglesia debe hacerlo por convicción, no ya por tradición. Desde luego no se corresponden sus palabras con las decisiones que toma ahora. Si critica la Iglesia, lo más lógico es que no se case así, existen el matrimonio civil y el de Las Vegas. Debería ser algo afín".

El colaborador ha asegurado entonces no haberse pronunciado "nunca contra la Iglesia", algo que han negado sus compañeros. "Sí que me he pronunciado contra cosas de esa organización", se ha defendido, refiriéndose principalmente a los abusos. Tras esto, ha citado un pasaje de los evangelios pidiendo que no se juzgue, algo que no ha sido bien recibido en plató.

Kiko Matamoros ha hablado entonces de su reconversión: "Ya no soy ateo". "Me he reconvertido, porque en el convencimiento puedo creer en Dios como quiera", ha defendido. Además, ha reclamado su derecho "a cambiar de fe" cuando le dé la gana o vea necesario. "Mi concepto de Dios puede ser diferente a cualquier otra", ha insistido.

"Creo que Dios es amor", ha citado. "Te has comido a Paz Padilla directamente", ha bromeado Laura Fa. "Cuando te haces mayor te vas haciendo más descreído de unas cosas, y más creyente de otras. Ha sido progresivo", ha explicado Matamoros.