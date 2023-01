Kiko Matamoros explota en 'Sálvame' contra Carmen Alcayde: "Tú no me vas a decir cúando me callo"

Kiko Matamoros ha empezado Sálvame este viernes más alterado de lo normal. Tanto, que Carmen Alcayde ha salido mal parada. Y es que el colaborador se ha mostrado resentido desde el primer momento por la acusación de Kiko Hernández al chófer de las Campos, Gustavo, como el responsable de las filtraciones de información sobre el estado de salud de María Teresa Campos.

"Yo me juego no volver a pisar un plató de Telecinco si es verdad lo que se contó ayer", ha comenzado a narrar el tertuliano, "absolutamente convencido" de que Gustavo es "incapaz de sacar a la luz pública" información de las Campos. "Ha sido leal, protector y fiel con María Teresa", ha lanzado.

Dado que cada vez alzaba más la voz y se alargaba demasiado, sin dejar hablar a Lydia Lozano, que intentaba coger la palabra, Carmen Alcayde se ha pronunciado para que parara su discurso: "Oye Kiko, ya, por favor". Lejos de reaccionar bien, el colaborador le ha propiciado, realmente alterado: "Tú a mí no me vas a decir cúando me callo".

"Que ya está bien, todas las tardes igual", ha añadido el colaborador. Por su parte, Alcayde se ha mostrado sorprendida: "Oye, por favor, así no me hablas tú a mí". "¡Mi tiempo lo pacto yo con dirección!", le ha vuelto a gritar Matamoros a su compañera. Anonadada, la tertuliana le ha preguntado: "¿Qué tienes contra mí, tío?".

Ante los gritos, a los que se ha unido Lozano, Terleu Campos ha intervenido. "¡Ya está! No me deis el programa nada más empezar. Seamos compañeros", ha espetado. Ya más relajado, Matamoros ha retomado el tema al rato. Eso sí, ha vuelto a señalar a su compañera: "Vamos a explicarlo por si Carmen no se ha enterado bien".

Cuando la compañera le ha preguntado si podía demostrar lo que decía sobre la fidelidad de Gustavo, él la ha vuelto a vacilar: "No voy a hacer lo que tú me digas". "Cuando tu papel es no traer nunca nada, ver pasar el aire e interrumpir, pues no te voy a hacer caso, lo siento", le ha dirigido.