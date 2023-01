Kiko Matamoros reacciona al posible boicot de su boda con Marta López Álamo: "Tenerme enfadado no les haría gracia"

Sálvame comenzaba su emisión este lunes, 9 de enero, destruyendo una tarta nupcial. Ante la sorpresa de los colaboradores, el programa de Telecinco ha anunciado que la boda entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo podría estar en peligro a causa de una persona que podría boicotear el evento.

La persona que querría acabar con el enlace del próximo 2 de junio estaría invirtiendo dinero en destruirlo, tal y como ha contado la tertulia de Mediaset. Según ha revelado el programa, sería algo organizado que afectaría a la cita en la iglesia, el alquiler de la ceremonia, y el vestido de la novia.

"Yo me voy a casar el día 2 de junio por lo civil o por lo criminal", ha contestado Matamoros. "Me da igual el señor que quiera reventar mi boda", ha añadido. Además, ha asegurado que está "acostumbrado a ganar". Sobre alguien poderoso que pudiera estar contra él, ha bromeado: "Es el ministro de Hacienda".

"No solo estoy bautizado y comulgado, sino que también he cumplido los plazos", ha respondido Matamoros, añadiendo que su prometida también lo tiene todo en regla. "Me parece muy falso todo", ha añadido. "Es mentira lo que se está diciendo", ha insistido el colaborador.

Por otro lado, el programa ha asegurado que habría una persona que estaría ofreciendo mucho dinero por alquilar el salón en el hotel Ritz reservado para la boda. "Tengo dos posibilidades: lo pudo celebrar en la finca de Amador Mohedano o en el Oh my club", ha bromeado ante la amenaza el tertuliano.

"Tener a alguien enfadado como yo no creo que le hiciera ninguna gracia", ha advertido. "Si es la persona que yo creo, no solo está haciendo esto con la boda, sino que anteriormente le ha querido joder en muchos sentidos", ha explicado Belén Esteban.