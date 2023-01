Se filtra el vídeo de la brutal pelea protagonizada por Omar Montes e Ilia Topuria en un bar: "No puedo quedarme mirando"

Omar Montes ha recibido al 2023 con fuerza. Y es que el pasado miércoles formó parte de una pelea junto a su amigo Ilia Topuria, un luchador español y georgiano de artes marciales mixtas que compite en la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Este brutal asalto fue grabado en vídeo y filtrado posteriormente en las redes sociales. En él se puede ver como ambos estaban en un local jugando a una máquina tragaperras cuando, de repente, un hombre se acerca encarándose a Topuria.

El luchador reacciona de manera inmediata y, acto seguido, Omar Montes se involucra en el conflicto. En las imágenes se puede ver como el intérprete de Una y mil veces le da una patada a otro hombre que estaba en el establecimiento.

UFC #9 ranked Featherweight Ilia Topuria gets involved with Spanish singer Omar Montes in a bar fight! #UFC #MMA pic.twitter.com/rdjV7RM6Ct — MMA DIRT © (@MMADIRTnet) January 4, 2023

El vídeo ha sido compartido en el perfil de Madirtnet, una cuenta de Twitter que publica noticias relacionadas con las artes marciales mixtas, y recoge ya más de un millón de reproducciones.

Al salir a la luz este momento tan desagradable protagonizado por Omar Montes, el de Carabanchel ha querido pedir perdón por sus actos: "Tras haberse filtrado el vídeo de una pelea de una cámara de un bar, decir que realmente no soy así. No era mi intención, pero si vienen a por mi amigo, no puedo quedarme mirando con los brazos cruzados. Me disculpo".

Tras haberse filtrado el vídeo de una pelea de una cámara de un bar que por cierto tomaremos medidas con los k lo hayan filtrado dichas imágenes. Realmente no soy así no era mi intención pero si vienen a por mi amigo no puedo quedarme mirando con los brazos cruzados. Me disculpo — Omar Montes (@omarmontesSr) January 5, 2023

No es la primera vez que se puede ver al artista involucrado en un altercado de este estilo. La más reciente fue a finales de octubre del año pasado, donde se ve al cantante en un bar diferente encarándose con un joven y, tras empujarlo, le golpea con una botella en la cabeza, acto con el que terminan enzarzándose en una pelea en el suelo hasta que los demás los separan.

Pero este conflicto no era real, sino una estrategia de marketing para promocionar la colaboración de Omar Montes con Taburete y La Húngara en Camarón.

Por el momento, no se sabe si este último caso también se trata de una nueva canción o ha sido una pelea de verdad, puesto que en su declaración, alega que tomarán "medidas con los que hayan filtrado dichas imágenes".