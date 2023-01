Kiko Matamoros habla de la situación inusual y un poco violenta que vivió con una espectadora en la calle

Hace un par de días se viralizó un vídeo en las redes sociales en el que el cantante puertorriqueño Bad Bunny, que se encuentra de vacaciones en la República Dominicana, le arrancó de las manos el móvil a una fanática cuando ella intentaba hacerse un selfie con él y lo lanzó al mar. Muchos artistas han reprobado las acciones del regguetonero y otros muchos han aprovechado la ocasión para sacar a la luz sus experiencias vividas.

El colaborador de Sálvame Kiko Matamoros ha revelado la surrealista situación que vivió, hace un par de años, con una mujer de unos 70 años en plena calle.

"Por la acera contraria venía una mujer. Yo iba a Crónicas Marcianas, iba con Carmen Ordoñez y cuando está a mi altura no sé si me confundió con alguien, pero me señaló con un paraguas y me dijo: 'hijo de puta’, cabrón, ojalá te mueras. Asqueroso'", empezó relatando el tertuliano.

Matamoros estaba desconcertado y le preguntó a la mujer qué había hecho para recibir de su parte tales insultos. Ante esto, la mujer se enfadó aún más, según cuenta el colaborador.

La pareja de Marta López Álamo, que no aguantaba la risa, le sugirió a Carmen irse consciente de que su forma de expresarse y sus opiniones no siempre encajan con la de sus espectadores.

Según la revista Semana, Kiko Matamoros ha dejado claro que nunca le ha negado una foto nadie porque conoce cuál es su trabajo y al igual que "otros famosos de televisión se debe a sus espectadora".

Lydia Lozano también ha relatado, sin entrar en detalles, la experiencia que tuvo con una fanática que acabó en los juzgados. "No voy a hablar porque lo llevé a los tribunales, fue muy heavy. Lo llevé a los tribunales y por eso no quiero hablar del tema", ha zanjado la periodista.

La revista cree que Lydia se refería a la persona que la acosó durante tres años, tiempo en el que no dejó de enviarle mensajes a su teléfono. Fue tal la situación, que esa misma persona la metió en un grupo deWhatsapp en el que más de 20 personas empezaron a insultarla. Sin duda, unos momentos muy amargos que Lydia no quiere volver a vivir.