Kiko Hernández y su amigo íntimo Fran Antón, ¿juntos en 'Supervivientes 2023'?

Con el inicio del nuevo año, Sálvame consiguió unas imágenes de uno de sus colaboradores estrella, Kiko Hernández, pasando la Nochevieja y las fiestas con Fran Antón, que en los últimos tiempos se ha convertido en uno de sus íntimos amigos.

Unas imágenes que dieron mucho juego en el programa de Telecinco y a las que tuvo que hacer frente el tertuliano. "Estoy muy bien, me la suda. Estoy con mi familia y mis amigos, entre los que está Fran, celebrando fin de año", explicó Kiko.

Sobre qué tipo de relación mantienen, cuestionado por sus propios compañeros, Hernández señaló: "¿Qué queréis saber, si es mi pareja? Pues no, estáis buscando que lo diga y que estoy muy enamorado, y no".

Una negación que, no obstante, no ha provocado que se zanjen los rumores sobre ellos y que despierta cierto interés, algo de lo que la productora de Supervivientes se habría dado cuenta.

Kiko Hernández y Fran Antón, en Melilla. Mediaset

Sobre su posible participación en Supervivientes 2023, Kiko dijo: "Tengo la propuesta encima de la mesa, pero todavía no sé si seré capaz de aceptarla, tengo muchas cosas fuera que seguramente serían un lastre para mí si, finalmente, aceptara concursar".

También desveló que a su amigo Fran también le han tanteado. "A Fran le han ofrecido ir a Supervivientes. No he hablado con él de este tema, me dijo que se lo habían ofrecido y, por mí, que haga lo que quiera", explicaba Kiko Hernández en el plató de Sálvame.

¿Aceptará el actor participar? ¿Se atreverá finalmente Kiko Hernández a hacerlo? De momento todo son incógnitas, aunque muchos medios ya especulan con la opción de que los amigos concursen en la misma edición, ya que encabezan algunas quinielas que también tienen nombres como los de Marta Riesco, Patricia Donoso u Oriana Marzoli.