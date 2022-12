Kiko Hernández, sobre la posibilidad de ir a 'Supervivientes': "Tengo la propuesta encima de la mesa"

Kiko Hernández está entusiasmado con el éxito de Las Troyanas, que se estrenó en el teatro Amaya a finales de noviembre tras vender todas las entradas. Sin embargo, antes de esto ha tenido que aguantar duras críticas por su salto de la tele a la interpretación, algo que él considera que no tiene sentido porque no le han visto actuar.

"No tienen ni puñetera idea del trabajo que existe detrás de cada función... Entiendo una crítica si la has visto, criticar algo que ni siquiera sabes de qué trata, sin ver la obra, es de género imbécil", ha opinado en una entrevista en exclusiva con Diez Minutos en la que, además, ha asegurado que no ha echado de menos "a nadie" en su estreno, pues "han estado los que tenían que estar".

Pero, además de la obra, también ha tenido tiempo para hablar de algunos temas de actualidad con los que se le relacionan, como su vinculación con el actor y compañero de reparto Fran Antón, del cual ha dicho que está "muy valorado en el teatro" y "es un gran profesional".

"Él pasa absolutamente de este mundo de la prensa rosa y está en su derecho de no querer participar de él", ha añadido.

También ha hablado de otra amiga, que ya no lo es: Belén Ro, con la cual rompió su amistad públicamente tras enterarse de lo que supuestamente ella iba diciendo sobre él.

"Es imposible [una reconciliación], son muchos años de amistad tirados al contenedor de la basura, cada día son más datos y más cosas que me cuentan que me alejan de ella", ha asegurado. "Algún día siento nostalgia de lo que vivimos, de nuestra amistad... que era mucho más que eso, pero eso ya murió y es imposible resucitar a un muerto".

Otro de los temas sobre el que ha opinado es sobre su posible participación en Supervivientes 2023, de la cual se habló recientemente en televisión: "Tengo la propuesta encima de la mesa, pero todavía no sé si seré capaz de aceptarla, tengo muchas cosas fuera que seguramente serían un lastre para mí si, finalmente, aceptara concursar".

Por ello, Kiko Hernández ha considerado que "el hambre, el frío y la soledad" que se vive allí le dan igual y lo que le importa de verdad es su vida de fuera. "Sería incapaz de vivir sin los míos o sin tener noticias suyas más de una semana", ha sostenido y, después, ha desmentido que estuviera pidiendo 35.000 euros a la semana, como se comentó.