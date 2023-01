Ana Rosa critica la oferta de una agencia de viajes para vivir el Carnaval de Cádiz: "Si desde el principio ofreces alcohol y preservativos..."

La llegada del Carnaval es una de las fiestas más esperadas de cada principio de año. Los disfraces inundan las calles y la felicidad se convierte en la gran protagonista del evento. Sin embargo, este martes, El programa de Ana Rosa ha mostrado la polémica oferta de viaje que ofrece una agencia.

La empresa, de Granada, organiza excursiones a los carnavales de Cádiz desde diferentes puntos de Andalucía. La polémica radica en que, durante el traslado, también se ofrecen botellas de alcohol y "preservativos felices". Todo ello, por un precio de entre 18 y 30 euros.

En las redes sociales, algunos usuarios han criticado duramente este viaje, pues apuntan que no es el turismo que quieren en carnavales. "Nuestra ciudad no es una discoteca sin techo. Venid a escuchar y a mezclaros en el ambiente, pero no a beber", apuntaba un internauta.

Uno que vive en Cádiz os pide, por favor, que no vengáis. En serio el último carnaval se vio la gente que venía a beber y la que venía a escuchar carnaval. Nuestra ciudad no es una discoteca sin techo. Venid a escuchar y a mezclaros en el ambiente pero no a beber https://t.co/9iBOmjZrh3 — Mario VJ💛💙 (@Mariovj15) January 16, 2023

Así, desde el plató del matinal de Telecinco, los colaboradores han aportado su punto de vista. De esta forma, Dani Montero ha recalcado que cada persona puede tomarse la fiesta como quiera: "Alcohol en los carnavales hay. Cada uno puede tener vocación de tomárselo culturalmente o como quiera".

Sin embargo, Ana Rosa Quintana se ha posicionado de parte de los que critican la oferta de la agencia de viajes: "Si ya de salida lo que estás ofreciendo es 'vaya usted borracho y con el preservativo en el bolsillo'... Feliz no me parece".