El director de campaña del Partido Popular prepara la próxima cita electoral, en la que cree que los españoles deben plantearse si ‘Sánchez sí o Sánchez no’. Tras el último éxito electoral del PP en Andalucía, Alberto Núñez Feijóo premia al que fuera consejero de Juanma Moreno poniéndole al frente de la campaña para el 28M. Elías Bendodo, número tres del partido, asume el reto de teñir las ciudades de azul, en unas elecciones que, como aclara a continuación, serán "en clave nacional".

Sobre los planes de Vox contra el aborto en Castilla y León, Bendodo da la polémica por zanjada y evita pronunciarse sobre futuras coaliciones con el partido de Santiago Abascal. Sí pone el foco en la ley del 'solo sí es sí' y las "barbaridades" que ha provocado, la derogación de la sedición porque el siguiente paso será "hablar de referéndum" y las rebajas de condena que augura pedirán los condenados por corrupción tras la reforma de la malversación. También califica de "nefasta" la política económica del Gobierno, al que acusa de "intentar engañar a la España real" e insiste en que se baje el IVA de la carne y el pescado como condición para apoyar el último decreto anticrisis.

¿Y no dejan al descubierto el espacio de derecha de cara a Vox?No. El PP representa también esas sensibilidades.

¿Ya no les supone una amenaza como en las últimas elecciones?Nos vamos a trabajar al electorado del Vox para que vote al PP. No estamos en el mismo espectro ideológico, pero sí en el entorno. Y anhelamos que mucho votante de centro izquierda, desencantado con el sanchismo, vea en el proyecto de Feijóo una oportunidad de regeneración.

Tras la polémica en Castilla y León, ¿el PP ha aprendido alguna lección para gobernar en coalición con Vox?El presidente de Castilla y León ha hablado muy claro y ha zanjado la polémica. No hay imposición de ningún protocolo antiabortista. En cualquier caso, hay que tener muy pocos escrúpulos para enarbolar la bandera de la defensa de las mujeres, como está haciendo este Gobierno 'sanchista', cuando tenemos casi 200 rebajas de condenas a agresores sexuales. Este es el verdadero drama y Sánchez no quiere resolverlo.

¿Asumen el riesgo de que en mayo se pase ese descontento con el ‘solo sí es sí’ y las reformas de corrupción y sedición?Las barbaridades han sido tan grandes que las consecuencias durarán meses. Cada día un violador o agresor sexual ve reducida su condena o sale a la calle, ya van 140. ¿A qué número hay que llegar para que rectifiquen? Y no solo no lo hace, sino que hace chistes, como la secretaria de Estado de Igualdad, que debería irse. También se prevé que muchos abogados empiecen estos días a pedir rebajas de condena por malversación.

El Gobierno asegura que no va a salir ningún corrupto relevante.Cuando el Gobierno niega algo, es la antesala de que se produzca. Muchos abogados van a pedir revisiones de condenas y los jueces solo pueden aplicarlo. Sánchez sacó estos cubos de la basura a final de año porque cree que la gente en Navidad no habla, pero los españoles tenemos buena memoria y estas cosas se van a recordar.

Si el 28-M no consiguieran ningún territorio controlado ahora por el PSOE –como Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares–, ¿sería un fracaso?El PP no descarta ninguna victoria. La mayoría absoluta en Andalucía significa que el PP no tiene techo y puede ganar en cualquier lugar. Por eso, hemos tardado en elegir a los candidatos, buscamos perfiles con opciones reales de ganar.