Risto Mejide: "Cada vez es más difícil decir lo que piensas si no coincide con el gusto de la mayoría"

Sentarse en Viajando con Chester y frente a Risto Mejide supone enfrentarse a preguntas que muchos no se atreven o no quieren hacer. En el formato de Cuatro, que regresa hoy a las 22.45 h, el presentador saca de su zona de confort a los invitados, literalmente, pues las entrevistas se hacen en lugares fuera de un plató, y figuradamente, por los temas que se tratan.

Esta temporada acudirán al programa la cantante Mai Meneses, el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo, el expresidente del Barça, Sandro Rosell; la coleccionista de arte Tita Cervera; el escritor Máximo Huerta; el futbolista Juan Carlos Unzué; el músico Ara Malikian; la artista Samantha Hudson; el piloto Marc Márquez; el cantante Jorge Drexler y la artista Gloria Trevi, entre otros.

¿Le cuesta cada vez más a usted, se muerde la lengua?No me siento cohibido, afortunadamente tengo todavía ideas propias. No necesito consultar a las redes sociales para saber qué es lo que tengo que pensar y eso tiene sus tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. A mí, como bien sabes, la polémica no me es ajena, pero tampoco voy a dejar de ser yo mismo por evitar una polémica. El mayor error consiste en sucumbir a la jauría en las redes sociales. No hablo de estar de acuerdo, no, yo puedo decir algo con lo que tú no estás de acuerdo y me lo haces saber y entonces podemos hablar, conversar y encontrar puntos en común o no. Hablo de la jauría que se organiza en redes, que van con las antorchas a la casa de alguien para quemarlo todo o para cancelarle no de las redes, cancelarle de la vida. Con eso, Porque exista esa jauría, yo no voy a dejar de opinar.