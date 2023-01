Ayuso acusa a Vox de "buscar un conflicto" en el Gobierno de Mañueco con la propuesta del aborto: "Es una torpeza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entrado de lleno este lunes en la polémica en torno al plan antiabortista que la semana pasada lanzó el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo. La dirigente madrileña no ha escatimado en críticas contra el dirigente de Vox, por la forma en la que realizó el anuncio, pero también ha acusado al Ejecutivo central de "sobreactuación", por el requerimiento que envió este domingo a la Junta, para posicionarme, finalmente, de las medidas "a favor de la vida".

García-Gallardo, socio del dirigente 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha sido el destinatario de los argumentos más contundentes de Díaz Ayuso. "Lo que ha hecho es buscar un conflicto interno dentro del Gobierno de Castilla y León cuando él ni siquiera tiene competencias", ha aseverado la presidenta madrileña durante un encuentro informativo de 'El Mundo' y 'Expansión' organizado en el hotel Palace de Madrid.

"Sobre todo me parece innecesario", ha insistido la dirigente 'popular', para arremeter después contra lo que considera que fue una "improvisación" del vicepresidente castellano y leonés por cómo se expresó en una rueda de prensa. "Si te preguntan en qué mes del embarazo se empezaría a hacer esto y lo primero que te dice es 'no sé, yo no sé de embarazos'... ¿para qué lo prometes así? ¿Para qué hablas así?", ha insistido Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña, además, se ha preguntado "qué necesidad" tenía Vox de generar esta polémica porque, a su juicio, lo que ha conseguido es "alimentar lo que el Gobierno está buscando" que es, ha añadido, "señuelos y acorralar". "Es una torpeza", ha concluido.

El Ejecutivo central también ha sido el destinatario de las críticas de la dirigente 'popular'. En concreto, el requerimiento que le ha remitido a la Junta de Castilla y León por las medidas antiabortistas anunciadas. "Me parece realmente indignante que el Gobierno haga un requerimiento al Gobierno de Castilla y León antes de cesar a todo el Ministerio de Igualdad por haber puesto a 200 violadores en la calle", ha afirmado en relación a las rebajas de condena vinculadas a la ley del 'solo sí es sí'.

Esta forma de actuar, ha añadido, es "una sobreactuación por parte del Gobierno" de la Nación, que no ha descartado "implementar actuaciones jurídicas adicionales" si la Junta no acata el requerimiento.

En cualquier caso, y aunque no ha entrado en el fondo de la cuestión, la presidenta madrileña se ha vuelto a manifestar este lunes "a favor de la vida" porque la vida en estos momentos está, bajo su punto de vista, "señalada y acorralada por un pensamiento único". "Todo lo que sea dar información me parece bien", ha remarcado. El viernes pasado, de hecho, anunció la puesta en marcha de "un teléfono de información" para mujeres embarazadas.