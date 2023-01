El Gobierno advierte que irá a la Justicia si Castilla y León aplica el protocolo del aborto y Vox lo tilda de "sobreactuación"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado este lunes que el Gobierno está dispuesto a acudir ante la Justicia si la Junta de Castilla y León aplica el protocolo para mujeres embarazadas encaminado a reducir las interrupciones voluntarias del embarazo, y ha subrayado que esas medidas, ya sean obligatorias o recomendaciones, "contravienen la legalidad vigente". Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha respondido que el requerimiento del Gobierno dirigido a la Consejería de Sanidad de esta región para pedirle que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa sobre el aborto es una "sobreactuación" del Ejecutivo, al tiempo que ha insistido en que el plan es "de obligado cumplimiento, como cualquier otra norma".

Así se ha pronunciado el político de Vox en declaraciones a los medios de comunicación este lunes por la mañana al inicio de la inauguración del Congreso 'Desafíos Constitucionales para el tiempo presente', en Valladolid. A las preguntas de los medios sobre dónde se puede consultar el plan anunciado el pasado jueves a través de un comunicado, Gallardo ha respondido que es el consejero de Sanidad quien debe dar esa información, si bien ha recordado que "todos los detalles" están en dicha nota de prensa.

Poco antes, la ministra Darias ofrecía una entrevista en la Cadena Ser. "Llegaremos a todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone al alcance para la defensa de la legalidad", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que el Gobierno "no permitirá un paso atrás en los derechos de las mujeres", y ha advertido a la Junta de Castilla y León que no puede ofrecer pruebas complementarias "porque lo que están incentivando es la culpa de las mujeres" y eso -ha dicho- "no cabe en la ley y la Junta no tiene ámbito competencial para hacerlo".

Darias también se ha referido al "elocuente" silencio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre este asunto. "Es evidente que no está cómodo y que se siente mal", ha dicho la ministra, que ha instado a Feijóo a "poner fin a esta tropelía que lo que hace es insistir en la culpabilización de la mujer a la hora de decidir su maternidad, algo que este país ha dejado atrás después de mucho sufrimiento".

Este domingo, el Gobierno realizó un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnera la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria y le advierte de su disposición a más acciones legales. Como respuesta, la Junta de Castilla y León alegó, a través de un comunicado, que tiene "plena autonomía" para implementarlo e instó al Gobierno a abstenerse de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó este domingo al Gobierno de España de mentir y de generar alarma social y recalcó que su Ejecutivo "no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios".

Entre las medidas que contempla el protocolo castellanoleonés figura derivar a Salud Mental a las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo. Estos son los tres principales servicios que ofertará la Junta a las mujeres embarazadas, incluidas las que han manifestado la voluntad de abortar.

Juan García-Gallardo manifestó este domingo que desde su formación no temen al Gobierno central y subrayó que no darán "ni un paso atrás" en relación al nuevo protocolo de embarazadas, que se anunció que se estrenaría este lunes. "El Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos", escribió en sus redes sociales tras el requerimiento del Gobierno.