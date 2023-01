En los últimos días, los medios de comunicación y los ciudadanos se han hecho eco de las últimas noticias relacionadas con el gobierno de Castilla y León, desde donde Juan García Gallardo (Vox), vicepresidente de la Junta, aseguró que los sanitarios tendrían que ofrecer a las mujeres decididas a abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal y una ecografía 4D.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a gran parte de la ciudadanía y que, como era de esperar, han generado un gran debate en los platós de televisión. Así, este lunes, El programa de Ana Rosa ha hablado en directo con Gallardo, quien ha vuelto a explicar las medidas que tomarán con las mujeres embarazadas.

Así, tras escuchar al político, Ana Rosa Quintana le ha respondido en directo: "Discúlpeme, no sé si tiene hijos, yo tengo tres. A mí no me puede decir que un embarazo es un proceso dificilísimo, un embarazo es un proceso maravilloso. Esto para empezar".

"Las mujeres sabemos muy bien lo que queremos y si hay alguna que decide no ir adelante con el embarazo, seguramente por muchas causas, lo mejor sería darle opciones a esas mujeres para que puedan traer a sus hijos al mundo y darles ayudas. Pero la pregunta es muy concreta, ¿es obligatorio escuchar el latido o no?", ha destacado la presentadora.

Ante esto, Gallardo ha contestado: "Claro que no, lo que va a ser obligatorio es cumplir el protocolo que va a consistir en tener la posibilidad de tener información. Ya ves qué medida más estrambótica a ojos de algunos como ustedes. Sin embargo, Ana Rosa no ha frenado ahí su entrevista: "Me encanta, de verdad, porque resulta que he pasado dos años siendo insultada porque soy de ultra derecha y ahora soy de ultra izquierda. Es que ustedes no aprenden, se lo digo de verdad. Ustedes no aprenden, no tienen respeto por la libertad de opinión ni de los medios de comunicación. Pero ese es su problema".

Asimismo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha apuntado que su medida se basa en "ofrecer la posibilidad de tener información a todas las madres, acompañar a las madres y que puedan tomar la decisión con responsabilidad e información". Por tanto, Quintana ha preguntado: "La ecografía 4D no la cubre la Seguridad Social, ¿ustedes la van a cubrir para todas las mujeres o solo para las que quieran abortar?".

"Todas las mujeres embarazadas, claro", ha respondido, muy convencido, Juan García Gallardo. "Hombre, evidentemente, usted no", ha agregado la presentadora, ante lo que el político ha confirmado que todas las mujeres embarazadas tendrán la posibilidad de realizar la ecografía 4D y escuchar el latido del feto.