Díaz culpa a las grandes empresas de alimentación del alza de los precios: "Hay alguien aquí que se está forrando"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, celebró este viernes que la inflación en España sea "la menor de Europa". Pero también reconoció que, en productos básicos como la alimentación, se está convirtiendo en misión "imposible" que una familia pueda permitirse "la cesta de la compra". Y, para Díaz, ese aumento de los precios -pese a la bajada del IVA- tiene un responsable principal: los "beneficios" de las grandes empresas de alimentación. "Con los datos del IPC, y en algunos sectores como la alimentación, está claro que [...] hay alguien aquí que se está forrando", denunció la vicepresidenta.

Díaz realizó esa afirmación a su entrada al acto de clausura de las Jornadas Confederales de UGT, que se celebra este viernes. La vicepresidenta, como el resto de Unidas Podemos, ya planteó hace unas semanas que la bajada del IVA no tenía por qué servir necesariamente para reducir los precios de la alimentación, y este viernes afirmó que el Gobierno debe seguir "trabajando" y tomando nuevas medidas para conseguir esa bajada de los precios. "Allí donde actúa" el Ejecutivo, como en el mercado energético, se ha conseguido esa reducción, presumió Díaz, que insistió en que no se puede seguir admitiendo que las empresas "sigan engrosando sus beneficios a costa de los salarios y del esfuerzo de los trabajadores".

"Estamos en una crisis" y el dilema para salir de la misma es "quién aporta", resumió la vicepresidenta, que pidió "que la crisis no se salde a costa de los que menos tienen". "Una parte de la inflación subyacente se explica solamente por esto, por los beneficios de la empresas, y como país eso no puede seguir pasando", espetó Díaz, que afirmó que "con rentas salariales de 1.200 euros no se puede realizar la cesta de la compra de nuestro país". "Vamos a ver lo que pasa en enero, pero un IPC de alimentos del 16% es imposible para una familia española", zanjó.

Las declaraciones de Díaz se producen en un momento en el que el Gobierno está negociando con sindicatos y patronal una nueva subida del salario mínimo interprofesional, que la vicepresidenta aseguró que será "relevante" pero cuya cuantía no quiso cifrar, ya que ahora mismo es motivo de discrepancias en el seno del Ejecutivo. CCOO y UGT han pedido que el salario mínimo suba 100 euros hasta los 1.100, mientras este viernes el sindicato USO fue más allá y pidió elevar el indicador 219 euros de una tacada.

"Esperamos que esté habiendo un seguimiento de la medida de dejar exentos de IVA alimentos básicos y la bajada de precios no se diluya en la cadena de intermediarios", pero "la contención de los precios de la alimentación necesita de medidas más contundentes", pidió además el secretario general de USO, Joaquín Pérez, que denunció que "la subida salarial media ha sido de algo menos de la mitad del IPC, un 2,8 %, y muy lejos de asumir el gasto más habitual, el de la alimentación, que lo quintuplica de largo".