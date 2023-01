Los consumidores, escépticos con la bajada del IVA de alimentos: "Espero que se aplique tan rápido como las subidas. Es muy necesario"

Los primeros españoles en salir a hacer la compra este 2023 se muestran escépticos sobre el efecto de ahorro que supondrá la bajada del IVA de productos básicos aprobada por el Gobierno, que reduce del 4% al 0% el IVA de alimentos como el pan, los huevos, el aceite o la leche durante los próximos seis meses. En sus primeras compras, casi ni lo han notado.

Silvia: "Tengo que ir buscando el litro de leche más barato"

Silvia Negredo, madre de tres hijos pequeños, sale de una panadería donde ha comprado "una barra que ha bajado cinco céntimos". Sin embargo, antes ha comprado en un supermercado y dice que no ha notado la bajada del IVA en los alimentos básicos. "Igual no les ha dado tiempo, no sé", dice con escepticismo, "pero espero que se aplique rápido, porque las subidas sí que se notan rápido y porque es muy necesario".

En su casa han notado el alza de precios de los alimentos "muchísimo". Principalmente el de la leche, que desde este lunes debería rebajarse. "Nosotros somos familia numerosa, tengo tres peques. En mi casa se consume muchísima leche, casi tres litros al día y tengo que ir buscando donde se encuentra el litro más barato porque a lo largo del mes se nota mucho", asegura.

Miguel: "Tengo pocas esperanzas de que baje nada"

Miguel sale de un supermercado madrileño y explica que no ha notado el descuento en la barra de pan que lleva bajo el brazo. "Como cambia el precio de una bandeja a otra, no me da la sensación. Creo que todavía no se va a notar. Tengo pocas esperanzas de que baje nada", dice con resignación. En el último año lo que sí ha notado es que la cesta de la compra le ha subido a él entre un 15-20%. "Otra cosa es lo que publiquen las estadísticas pero en la realidad yo le digo, con un ticket en la mano, lo que este yogur, esta leche ha subido. El yogur estará en torno a un 25% de subida, de 1,95 a 2,45, para ser preciso", expone.

Juan, pollero: "Bajan 18-20 céntimos la docena"

Juan es el dueño de una pollería del Mercado de Santa María de Arganzuela y explica que "por ley" él ha bajado este lunes el 4% el precio de los huevos. "Bajan 18-20 céntimos la docena. Los tenía 4,60 y ahora están a 4,40, el huevo campero. Me los han traído esta mañana y he notado la rebaja. Si es por ley tiene que ser así. Aunque lo que queremos es que baje el resto de la carne y el gasoil. Que quitan lo que vale el 4% de IVA, pero lo que vale el 21% no lo bajan", se lamenta.

Julio, frutero: "Que la gente se anime y haya más venta"

Un frutero del Mercado de Santamaría, Julio, explica que en su caso están esperando a que este martes abra Mercamadrid para poder aplicar el descuento del IVA en frutas y verduras. Bajarán los precios en general, augura. "Ese porcentaje del IVA que no tendremos que pagar servirá para intentar ajustar un poco los precios". Por ejemplo, "las judías verdes bajarán 20-30 céntimos, aunque fluctúan mucho según oferta y demanda y si no nos las bajan no las bajaremos", advierte. A los comerciantes les interesa la bajada "para que la gente se anime y haya más venta", dice.