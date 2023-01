Yolanda Díaz perfila el futuro electoral de su plataforma: "Sumar es la llave para abrir una nueva década progresista en España"

"Sumar es la llave para abrir una nueva década progresista en España". Con esas palabras definió este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la plataforma con la que lleva unos meses realizando actos y que cada vez más se perfila como un contendiente en las próximas elecciones generales. En el primer acto del año, Díaz tampoco quiso aclarar si será candidata en esos comicios. Pero sí aseguró que su proyecto está abierto a "todas las formaciones políticas" que compartan su "proyecto de país", incluida Podemos, que lleva meses exigiéndole acelerar los tiempos y sentarse a negociar ya la candidatura.

El acto de Díaz en Madrid contó con la presencia de varios de los portavoces de sus grupos de trabajo, que presentaron algunas de las primeras claves ideológicas de Sumar y desgranaron propuestas como la reducción de la jornada laboral, acabar con la temporalidad en la sanidad pública, incluir en la misma la salud bucodental o reformar el sistema fiscal. No obstante, fue la intervención de la vicepresidenta la que acaparó todos los focos. Y ella, sin querer anunciar aún que Sumar se presentará a las elecciones, sí afirmó que, una vez deslegitimado el neoliberalismo como proyecto "cultural", ahora "toca sumar mucho para derrotar al neoliberalismo políticamente".

No obstante, Díaz dejó claro que su idea de alianza no pasa por dar un protagonismo especial a ningún actor político, pese a que Podemos ha reclamado repetidamente seguir siendo la "nave nodriza" del espacio a la izquierda del PSOE. "Lo importante no está aquí, está ahí fuera, y todas esas personas que están ahí fuera son las que necesitamos para sumar bien, para garantizar esa década progresista en España", apuntó la vicepresidenta. Y planteó que el "cambio de época" no debe enfrentarse "desde la esquina del tablero, sino desde la centralidad", uno de los axiomas ideológicos del primer Podemos, el que reivindicaba la transversalidad.

La dirigente, además, reivindicó que su plataforma y la alianza de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE en torno a ella son las claves para evitar el triunfo del bloque conservador en las próximas elecciones. "Si no sumamos, va a llegar a España la barbarie, y estoy convencida de que mi país no lo quiere", sostuvo Díaz, que identificó como el líder de este proyecto neoliberal supuestamente bárbaro al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que solo habla de bajar impuestos" y que esgrime "propuestas viejas, caducas" que "están mirando a los años 90, no al futuro del país".

En el acto no estuvieron presentes dirigentes de primera línea de Podemos, IU o Más País, aunque sí intervino el ministro de Universidades, Joan Subirats, muy próximo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Entre el público, además, estuvieron el vicepresidente balear Juan Pedro Yllanes, el diputado nacional Txema Guijarro, o el parlamentario aragonés Nacho Escartín, todos ellos Podemos, así como la diputada andaluza Esperanza Gómez, de Más País. También acudieron exdirigentes morados como Pablo Bustinduy o Laura Casielles, así como el ex secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.