Podemos desinfla el perfil de Montero como candidata pero exige a Díaz que dé ya un paso adelante: "Nuestra prioridad es la unidad"

Después de varias semanas en las que ha corrido el nombre de Irene Montero como posible candidata de Podemos a las próximas elecciones generales, este sábado el partido morado quiso reafirmarse en que su apuesta prioritaria para esos comicios es la "unidad" y en que quiere que la vicepresidenta Yolanda Díaz sea su candidata. "Ya hemos demostrado que para nosotros no es una prioridad que esa figura", la de la candidata, "tenga carnet de nuestro partido", pero, a juicio de Podemos, Díaz tiene que dar ya el "protagonismo" a las bases para "elegir a quien les representa en las instituciones" y, en definitiva, iniciar las negociaciones.

Quien pronunció esas palabras fue la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, en su discurso de apertura del Consejo Ciudadano Estatal -el máximo órgano entre congresos de Podemos- que se celebró este sábado. Y lo hizo después de varias semanas en las que la tensión entre la formación y Díaz alcanzó cotas muy elevadas que incluso han llevado a la vicepresidenta a plantearse adelantar el anuncio de su posible candidatura para encauzar la situación. Belarra en ningún momento mencionó el nombre de Díaz, pero sí afirmó que su "prioridad es la unidad porque esa unidad es la condición de posibilidad para revalidar el Gobierno de coalición".

"Estamos firmemente comprometidas con la unidad electoral de la izquierda transformadora y la vamos a defender hasta el final", aseguró Belarra, que dijo "con toda solemnidad" que "la unidad es aún más importante que el nombre del candidato o candidata al que le toque la dificilísima tarea de encabezar un cartel electoral de un espacio plural y diverso". Y "ya hemos demostrado que para nosotros no es una prioridad que esa figura tenga carnet de nuestro partido", insistió la secretaria general de Podemos en un guiño a Díaz.

Belarra, no obstante, también hizo hincapié en una idea que los morados llevan semanas planteando: que Podemos tiene que ser necesariamente la fuerza mayoritaria dentro de una candidatura liderada por Díaz. "Si nosotros tenemos más fuerza, las transformaciones profundas van a llegar mucho más pronto", afirmó la secretaria general, que afirmó que el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias "construyó un espacio diverso y plural que logró que se presentaran juntos a las elecciones desde el PCE hasta el espacio que en Alemania representan Los Verdes".

"Aspiramos a consolidar y ampliar ese espacio", señaló Belarra, que sostuvo que "puede ser que con Podemos no alcance, pero sin Podemos no se puede". "Sin su militancia, sin su apoyo social y sin su historia, no se va a poder", planteó la líder del partido morado, que aseguró que "la unidad debe construirse desde abajo, los y las militantes, las y los inscritos y todas aquellas personas que deseen sumarse al espacio del cambio no solo deben ser escuchados, además deben ejercer el poder soberano de elegir a quien les representa en las instituciones". "El protagonismo popular debe ser la llave que legitime a nuestros representantes y asegure que no equivocamos el rumbo", apuntó.