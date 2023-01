Ana Luque desvela algunos detalles del cambio de vida de Olga Moreno, y revela que ya no son amigas

Olga Moreno podría estar planeando cambiar de vida y dejar su tienda en Málaga, según las informaciones que han llegado a Sálvame. Para corroborarlo, el programa de Telecinco ha invitado a Ana Luque, quien fue íntima de la exmujer de Antonio David.

Nada más entrar en plató, Ana Luque ha dejado claro que es "examiga" de la ganadora de Supervivientes: "No me coge el teléfono desde el concurso o por ahí, así que dije que hasta aquí". La invitada llevaría más de seis meses sin hablar con ella. Aun así, ha dicho que conoce los detalles de su vida en Málaga.

"Ahora mismo no puede cambiar de vida por su hija, pero creo que en un futuro no muy lejano lo hará". Actualmente vive una semana en la capital de la Costa del Sol, y otra en Madrid. "Ella es muy feliz en Málaga, le gusta la ciudad", ha garantizado.

No obstante, no está a gusto en la casa que compartía con Antonio David: "Quiere cambiar de sitio porque le trae muchos recuerdos y no está cómoda". "Creo que su relación con Agustín es un montaje, porque no le molaba nada", ha confesado la invitada sobre el presunto romance entre su examiga y su representante.

"Venderá en un futuro su vida", ha asegurado la exsuperviviente. Por otro lado, ha asegurado que ha abierto los ojos con el padre de su hija y cree que intentará acercarse a Rocío Carrasco.