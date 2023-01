Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, se verán en el juzgado por el caso de supuesto impago de pensión de David Flores

Continúa el juicio por el presunto impago de la pensión de David Flores, el hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David. En concreto, se ha solicitado que tanto Rocío Flores como Olga Moreno se sienten frente al juez para testificar.

Antonio David demandó en marzo de 2021 a su exmujer por el supuesto incumplimiento de una sentencia de 2018 que establecía que debía pasarle una pensión mensual por la manutención de David Flores.

Sin embargo, la hija de la Jurado, que también demandó años antes a su exmarido por motivos similares, defiende a ultranza su inocencia y continúa adelante con el caso, en el que se enfrenta a un año de cárcel y una multa de entre 15.000 y 19.000 euros. Aun así, el propio David Flores ya declaró que también pide pena de cárcel para su padre, pues lo que David quiere es que ambos "pongan fin a los juicios".

La defensa de Rocío Carrasco intentará demostrar no solo que no es culpable de "abandono de familia", como se la acusa, sino que el ex guardia civil fue quien le arrebató a su hijo al empadronarlo en Málaga sin su permiso, según ella narró en su docuserie.

Pero ahora, fuentes judiciales han informado en exclusiva a la revista Lecturas de que Antonio David ha pedido que su hija declare en el juicio, al contrario de lo que se informó previamente, que señalaba que la petición vino por parte de los abogados de Carrasco. Ellos no fueron los que lo solicitaron, aunque sí han requerido que así sea.

A quien sí llamado ellos a declarar es a Olga Moreno, exmujer de Antonio David que, tras presumir de una gran relación con él y con sus hijos, actualmente mantiene una situación de tensión con ellos. De hecho, David Flores acaba de abandonar la casa de la diseñadora en Málaga y se ha trasladado en un piso que su padre tiene alquilado en la ciudad.

La defensa de Rocío Carrasco

Como parte de su defensa en el juicio, Rocío Carrasco quiere solicitar los movimientos de la cuenta que recibiría la pensión, para demostrar que tenía recursos económicos y no existe tal abandono del que se la acusa. Pero el principal documento que adjuntará es el del otro litigio que ella mantiene con Antonio David por el impago de la pensión.