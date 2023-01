Terelu Campos y Carmen Borrego han hablado en Sálvame este miércoles de las informaciones que se han compartido sobre el estado de María Teresa Campos. Y precisamente ambas se han pronunciado sobre la noticia de la salud de su madre que ha sido publicada por Lecturas en portada.

Terelu ha sido clara: han filtrado información al medio. "Lo que me preocupa es la información que hay en la revista. Que alguien de nuestro entorno ha tenido que dársela", ha declarado. Entre otras cosas, en Lecturas se habla de un problema neurológico leve que sufriría la presentadora.

"Me he llevado una sorpresa esta mañana", ha expresado. Y es que la colaboradora trabaja precisamente en esa revista. Por su parte, Kiko Matamoros ha intentado indagar en el tema de la filtración: "No hay un director que se juegue dar una información de este tipo sin el convencimiento de que es real".

"Eso es que le da credibilidad a la fuente, que debe ser muy próxima a María teresa y, además, no va denunciar", ha añadido el tertuliano. La información que se ha publicado era conocida solo por los miembros de la familia, por el chat que comparten los nietos y las hijas de María Teresa, según ha contado Terelu.

Y desde ahí se informó de que la periodista iba a ir al hospital, dada la preocupación por su estado. "La revista me dice que tiene una información y la tiene de muy buena fuente. Y quería que yo le dijera si era verdad o no", ha admitido, por su parte, Borrego. La hermana pequeña sí habló con el medio en Navidad, pero desmintió lo que estaban comprobando.

Terelu se ha mostrado algo apenada por este asunto: "Me hubiera gustado, puesto que trabajo todas las semanas para esa revista, que al menos no me lo hubiese encontrado de esta manera". "Me habría aguantado", ha asegurado la mayor de las Campos en el caso de que le hubieran informado de que se iba a publicar.