Que los condenados por el procés vayan a pedir al Tribunal Supremo que les absuelva de todos los delitos tras la reforma del Código Penal es "una consecuencia previsible" a ojos del Partido Popular; "es la causa y efecto" de la supresión del delito de sedición que aprobó el Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos de 2023. Lo que no había pronosticado el principal grupo de la oposición es que dicha reforma del Código Penal, al igual que la de malversación, se hiciera previsible tan rápido, a cuatro meses de las elecciones.

Si el pasado mes de noviembre, fuentes de la dirección admitían que los españoles no se acordarían de las polémicas que coparon el final de 2022 -incluida la ley del 'solo sí es sí'- cuando llegue el turno de votar en las urnas el próximo mes de mayo, ahora confían en que los españoles castiguen en las urnas la decisión de Pedro Sánchez.

"Este Gobierno fía todo a una sociedad amnésica. Pero eso de que en diciembre entierras todo, no. Continúa", sostienen ahora desde Génova a 20minutos, nada más conocerse una nueva sentencia absolutoria que les exima de sus condenas por sedición y malversación. También un día después de que el Gobierno ya no descarte que la reforma de la malversación pueda suponer rebajas de penas a corruptos.

En línea de lo que defendía en los últimos meses del año, el PP denuncia que "es tiempo de revisiones a la baja de penas a corruptos [rebaja de la malversación], sediciosos [supresión de la sedición] y a violadores y agresores sexuales [ley del 'solo sí es sí']". Y aunque fían todas las revisiones de penas al criterio de los jueces, creen que el Ejecutivo les ha 'robado' las herramientas. "Estamos en manos de los jueces, pero los legisladores ya han marcado un camino a la justicia".

Asimismo, el equipo de Alberto Núñez Feijóo da un paso más: advierte de que los independistas "no se van a conformar" porque "están más fortalecidos que hace un año", y augura que el siguiente paso que emprenderán será el de convocar un nuevo referéndum. Porque "Pedro Sánchez aún no ha negado que no vaya a haber un referéndum".