Cuántos años cotizados exigidos propone la UGT para acceder a la pensión contributiva

Continúan las negociaciones del segundo paquete de medidas de la reforma de las pensiones entre los agentes sociales y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Uno de los temas a tratar es el periodo de cómputo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva.

En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que han propuesto al ministerio dirigido por José Luis Escrivá reducir de 15 a 12 años el periodo cotizado necesario para solicitar una pensión, informa Europa Press.

Las negociaciones continúan abiertas

"Tenemos que encontrar un acuerdo equilibrado. La suma y la resta de lo que se pagará de más y lo que se ahorrará la Seguridad Social tiene que ser cero. En ese sentido, es verdad que con una visión innovadora hasta ahora, creemos que hay que actuar sobre la exigencia de 15 años mínimos para tener derecho a la pensión, barajando que se baje tres años para tener acceso a la pensión contributiva", ha destacado Álvarez durante un encuentro con los medios.

Por otro lado, desde el Ministerio han propuesto ampliar de forma progresiva el periodo de cálculo de los 28 a los 30 años, descartando los dos peores cotizados. Una propuesta que ha sido cuestionada por el sindicato, ya que consideran que no se han ofrecido datos sobre el impacto que tendría.

El Ministerio quería presentar este segundo paquete de medidas de la reforma a Bruselas antes del 31 de diciembre de 2022. No obstante, las negociaciones continúan abiertas y los sindicatos no están conformes con la ampliación del periodo de cómputo, al no estar recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo.