¿Por qué Hacienda no me ha devuelto aún el importe de la Renta?

La próxima campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio económico de 2022 arrancará el 11 de abril, por lo que a partir de este día todos los contribuyentes con obligación de hacer la declaración anual del IRPF podrán hacerlo a través de Internet. No obstante, la Agencia Tributaria aún no ha devuelto la renta del ejercicio económico pasado a casi 350.000 contribuyentes, según detallan los expertos de TaxDown.

¿Cuáles son las causas? "Las devoluciones que todavía no han sido pagadas pueden estar en un proceso de comprobación por parte de Hacienda", indican. El motivo más probable de que no se haya procedido todavía a la devolución es que la solicitud esté en una fase de revisión particular. En cualquier caso, "si Hacienda se retrasa en el pago al contribuyente, tendrá que pagar los intereses de demora correspondientes", señala al respecto Enrique García, CEO de TaxDown.

En qué estado se encuentra la devolución

Por un lado, la Agencia Tributaria suele analizar posibles irregularidades en el caso de los trabajadores autónomos, cuando los ingresos o gastos no se corresponden con la actividad profesional. "También puede haber datos incorrectos, ingresos que no se correspondan con los que maneja Hacienda o gastos que no se hayan reflejado", subrayan.

Para comprobar en qué estado se encuentra la devolución de nuestra declaración de la renta, "la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes este servicio a través de su web dentro del apartado 'Renta 2021' al que se puede acceder mediante certificado electrónico, la Clave PIN o con el número de referencia de nuestro borrador".

En este sentido, pueden aparecer diversas opciones: "Su declaración se está tramitando", "Su declaración está siendo comprobada" o "Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria". Una vez resuelta la tramitación final, puede ocurrir que el resultado acabe siendo a pagar, y no a devolver. "En este caso, puede o no haber sanción para el contribuyente dependiendo del tipo de error que generó esta discrepancia en el resultado", aclaran.

Qué se debe hacer en cada caso

Por otro lado, el resultado puede ser a devolver, pero en una cantidad inferior a la declarada por el contribuyente. Si es así, Hacienda tendrá que abonar los intereses correspondientes por la demora de la parte resultante de la liquidación. "Por último, puede ocurrir que efectivamente el importe de la devolución sea correcto y la Agencia Tributaria se haya retrasado en el pago". En este caso, se devolverá la cantidad correspondiente junto con todos los intereses.

"Aunque no es habitual que Hacienda se retrase, a veces ocurre. De hecho, la propia ley de IRPF prevé esta demora en su artículo 103, en el que se explica que el ingreso se realizará 'dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración'. Es decir, el 1 de enero de 2023. Y en el caso de que esta haya sido presentada fuera de plazo, estos seis meses se computarán desde la fecha de su presentación", añade Enrique García.

Los intereses por el retraso serán del 3,75% anual desde la fecha en la que finalice el plazo de seis meses. De cualquier manera, "todos los contribuyentes recibirán una notificación por parte de Hacienda informando de los intereses de demora que correspondan en cada caso", concluyen los expertos de TaxDown.