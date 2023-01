Sánchez evita nuevas sorpresas para las elecciones municipales y autonómicas y deja la estrategia en manos de Montero y Cerdán

A poco más de cuatro meses para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, el PSOE pone en marcha la maquinaria electoral. La Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado este lunes el comité que dirigirá la estrategia del partido de cara a los comicios de mayo, un órgano en el que, pese a lo que acostumbra, el presidente Pedro Sánchez ha optado por no dar nuevas sorpresas al apostar por la continuidad poniendo al frente a Santos Cerdán, secretario de Organización; María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general; y Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz.

Ha sido la propia Alegría la encargada de anunciar en rueda de prensa la composición del comité, que estará formado por 15 personas. A los ya citados se suman otros cargos presentes en la Ejecutiva y nombres destacados de la formación, como Andrea Fernández, coordinadora del área de Igualdad; Alfonso Rodríguez de Celis, de Municipal; y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que será el coordinador de las candidaturas autonómicas.

Fuentes de la formación reconocen que quienes llevarán la voz cantante serán Cerdán y Montero. El primero fue el gran triunfador de la última remodelación que acometió Sánchez en el partido tras el descalabro sufrido en las elecciones andaluzas del mes de junio. En julio, el presidente aprovechó la salida de Adriana Lastra, con quien el sucesor de José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización había tenido sus roces, para rearmar el partido con nuevos nombres. Cerdán fue de los pocos que sobrevivieron y ahora confirma sus galones.

En el caso de la ministra de Hacienda, el jefe del Ejecutivo también reafirma la confianza que le dio el pasado verano tras nombrarla número dos de la formación. Lo que no habrá en el comité electoral será una figura que emule a la ocupada por Iván Redondo en 2019, cuando todavía era director de Gabinete de Sánchez. Su sustituto, Óscar López, no estará sentado en la mesa de forma oficial, aunque habrá canales de comunicación "obvios" entre Moncloa y el partido, un papel que también podrán jugar la propia ministra de Hacienda y Alegría, ambas presentes en el Consejo de Ministros.

"Vamos a por todas", ha proclamado este lunes la portavoz desde la sala de prensa de Ferraz, sede de los socialistas. Alegría ha asegurado que el PSOE pretende repetir el resultado que obtuvieron en 2019, cuando fueron la primera fuerza con más de seis millones y medio de votos frente a los cinco cosechados por el PP. "Con esas mismas ganas y la misma fuerza concurrimos a estas elecciones", ha añadido en una alocución en la que ha restado importancia a los malos datos demoscópicos que amenazan a los socialistas, que se juegan la mayoría de autonomías.

Una vez superadas casi todas las polémicas -porque siempre puede haber nuevas-, el partido lo fía todo a vender su gestión en el Gobierno y en cada territorio. Para ello, el trabajo empieza ya. Y lo hace con dos vías: la primera, una campaña en la que explicarán las medidas acometidas en el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania; y con actos que empezarán pronto. El primero será este mismo sábado en Sevilla, donde Sánchez ofrecerá su apoyo a Antonio Muñoz, alcalde de la capital andaluza. Este mes, el presidente también estará previsiblemente en Valladolid y en Las Palmas, donde lanzará a Carolina Darias, ministra de Sanidad, como candidata.

A nivel municipal, el PSOE también celebrará una gran convención en el mes de abril, aunque no se ha decidido la fecha exacta ni tampoco el lugar. Eso sí, no está previsto que se celebre una cumbre similar a nivel autonómico, por lo que en principio no habrá una foto conjunta de los barones con el presidente, una relación que en algunos casos no pasa por su mejor momento (véase los casos de Javier Lambán, presidente de Aragón; o Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha; en pie de guerra con Sánchez por los acuerdos con los independentistas). Alegría aclara que sí habrá convenciones en las autonomías que así lo soliciten y otras fuentes del partido añaden que la presencia del jefe del Ejecutivo, así como del resto de ministros socialistas, será fuerte.