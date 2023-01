Rebajada por la ley del 'solo sí es sí' casi cuatro años la condena por una de las violaciones más brutales en España en los últimos años

La Audiencia de Zaragoza ha revisado y rebajado, en aplicación de la nueva ley conocida como 'solo sí es sí', la condena a 14 años de prisión a José Manuel Calvo Ropero, autor confeso de una de las violaciones más brutales que se recuerdan en los últimos años en Aragón. El agresor ha visto reducida su castigo en tres años y nueve meses, según adelanta Heraldo de Aragón.

La defensa de este violador fue una de las primeras en solicitar la revisión de la condena tras la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La pena de cárcel podrían haber ascendido a los 27 años que le pedía la Fiscalía, pero finalmente el agresor confesó los hechos y la condena se estableció en 14 años.

La cruel violación tuvo lugar en la madrugada del 11 de agosto de 2020 en un descampado del barrio de Valdespartera. El agresor abandonó a la víctima desangrándose. La mujer pasó varias semanas hospitalizadas y no logró llegar con vida al juicio. Los forenses confirmaron que las lesiones causadas por el criminal entrañaban un riesgo vital para la víctima, de 35 años y cuyo estado de salud era ya delicado.

Antes de fallecer sí pudo identificar al violador, al que no conocía de nada, según el citado medio, al que llegó a conceder una entrevista en la que narraba sus dificultades para seguir adelante tras la horrible violación, que la dejó sin control de esfínteres. "Cuando abrí los ojos, no me creía que siguiera viva, ahora no sé cómo vivir", confesaba la víctima a Heraldo de Aragón. La joven, de baja médica y sin empleo, tampoco contaba con ingresos pues la Seguridad Social le negó el Ingreso Mínimo Vital de 461,50 euros al mes.

Este lunes, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha enviado una carta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que le insta a modificar la ley del 'solo sí es sí', que ha derivado en más de 120 revisiones de condenas a la baja y la excarcelación de 17 condenados.

La misiva, remitida este lunes, según han informado a Efe fuentes del Gobierno regional, es consecuencia de la resolución aprobada por unanimidad el 21 de diciembre en las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Ejecutivo regional inste al Gobierno de España "a la inmediata revisión, por la vía de urgencia" de la Ley de garantía integral de la libertad sexual en cuanto a evitar la rebaja de penas para los agresores sexuales y a que se mantengan, como mínimo, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022.