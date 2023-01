Feijóo recupera a Borja Sémper como portavoz de la campaña electoral del PP

Borja Sémper será el portavoz de la campaña electoral del PP. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, recupera así para la política al exdirigente popular vasco, que se retiró en enero de 2020 y hasta ahora ha estado trabajando en el sector privado.

Así lo ha anunciado el propio Sémper este lunes desde la sede de 'Génova', donde ha comparecido con Feijóo: "Hace tres años me fui porque lo necesitaba. Regreso por motivos similares: es el momento de darlo todo y es momento de cambiar las cosas".

La intención de Sémper, según ha declarado él mismo, pasa por ejercer una portavocía que no contribuya a la "crispación política", la cual, en su opinión, "no tiene reflejo en la sociedad española. "No voy a contribuir a dar mas radicalidad a la política. Feijóo me ha pedido que aporte más moderación", ha dicho.

El encargado de presentar a Sémper como portavoz de la campaña ha sido el propio presidente del PP, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido. "Le pedimos que haga lo que hizo con Euskadi: defender la dignidad de la política sin caer en la radicalidad y en las provocaciones, pero llamando a las cosas por su nombre", ha explicado Feijóo.

El fichaje de Sémper se une así al del exministro de Fomento Íñigo de la Serna, que ejercerá como coordinador del programa electoral para los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo. Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, será quien ejerza como director de campaña.