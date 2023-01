¿Podemos reducir la huella de carbono teniendo mascotas? Elegir alimentos de calidad y con envases reciclables, las claves

Cada vez somos más los que nos preocupamos por el medio ambiente y por cuidar del planeta de todas las formas posibles. El reciclado de nuestros residuos es una de las maneras más comunes de aportar nuestro pequeño granito de arena a este objetivo pero, también podemos ayudar a reducir la huella de carbono junto a nuestras mascotas. Pero, ¿cómo hacerlo?

Son muchas las compañías del sector de animales de compañía que también dan pasos hacia un futuro más sostenible, como por ejemplo, Purina y Royal Canin, quienes ofrecen productos que nos ayudan a reducir esa huella de carbono de la que hablábamos.

Hablamos sobre todo de alimentos sostenibles cuyas materias primas proceden de métodos más ecológicos, en los que se aprovechan todos los nutrientes posibles y que llegan a nosotros también en envases ya reciclados o reciclables, por ejemplo.

Y no solo eso, también de nutrientes y proteínas que proceden de fuentes vegetales o sostenibles, siempre cubriendo las necesidades de nuestras mascotas, pero sin olvidar que las fuentes no son ilimitadas.

Cómo ayudan las compañías dedicadas a nuestras mascotas

Sònia Sáez, veterinaria y Brand Manager de Purina Corporativo, explica que en su compañía se están focalizando en cuatro pilares para reducir su impacto en el planeta y lograr un futuro libre de residuos. "El primero es el abastecimiento responsable y sostenible de las materias primas, así como la ayuda a la regeneración de los ecosistemas terrestres y océanos, a través de prácticas de agricultura regenerativa, que restauren los recursos naturales y la biodiversidad", explica.

"A nivel de embalajes, tenemos planes de acción para reducir la cantidad de materiales usados y proyectos de innovación para simplificar la complejidad de los materiales y hacerlos más fáciles de reciclar, con el objetivo de lograr que todos nuestros productos tengan envases reutilizables o reciclables", añade. "Ejemplo de esto son los sobres de Gourmet Mon Petit que lanzamos en España en junio o el proyecto piloto de dispensadores con comida para gatos de Nestlé en Suiza.

También están centrados en "la implementación de mejoras en las áreas de producción y logística que incluyen las prácticas sostenibles en las fábricas, que ya son libres de residuos a vertedero y compran electricidad 100 por cien renovable". "La mejora en la eficiencia de nuestro transporte y distribución, llenando camiones y optimizando las rutas es otro ejemplo de acciones que estamos llevando a cabo", detalla Sáez.

Por último, la Brand Manager de Purina añade que desde la compañía desarrollan "productos innovadores" con ingredientes que son más amables con el planeta. "Además, tenemos actividades de voluntariado interno, como las batidas de limpieza de residuos de bosques y playas, así como acciones que promueven la reforestación de zonas afectadas de la geografía española", comenta.

Ayudamos a la regeneración de los ecosistemas terrestres y océanos, a través de prácticas de agricultura regenerativa

Por su parte, María Ángeles Toscano, Corporate Affairs Director de Royal Canin, explica que su compañía forma parte del plan Sustainable in a Generation de Mars que "tiene como principal objetivo contribuir a la salud de gatos y perros al tiempo que se identifica y actúa sobre el impacto medioambiental y social de la compañía".

"Estamos comprometidos con integrar la sostenibilidad en todo el proceso de negocio, desde el desarrollo del producto hasta su distribución final, pasando por la actividad que desarrollamos en todos nuestros centros y oficinas", detalla. "El objetivo es operar de la forma más sostenible posible y respetuosa con las mascotas, el planeta y las personas".

Para ello, Royal Canin ha fijado varias metas a corto, medio y largo plazo, como lograr una huella de carbono neutra, impulsar la circularidad, con el 100 por cien de los envases reciclables, reutilizables o compostables en 2025.

"También continuar disminuir nuestra huella empresarial mediante la reducción del impacto medioambiental de la actividad de nuestras fábricas y centros de trabajo", añade Toscano.

El alimento de nuestras mascotas, una de los pilares

Con los objetivos de reducir la huella de carbono, tanto Purina como Royal Canin focalizan sus esfuerzos en su alimentos y métodos de producción de los mismos. "Podemos contribuir a reducirla eligiendo un alimento cuyo proceso de producción sea lo más sostenible posible", comenta Toscano.

"En el caso de Royal Canin, formulamos nuestros productos científicamente basándonos en los nutrientes", añade. "Esto nos permite seleccionar ingredientes que provienen de fuentes sostenibles y generar un menor impacto en el entorno".

Por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos EPA/DHA, un nutriente importante para la formación de las membranas celulares y el desarrollo neurológico de nuestros perros y gatos, Royal Canin acude a la pesca sostenible e incluso incorpora otra fuente alternativa: las algas marinas. "De esta forma somos capaces de reducir la presión sobre los ecosistemas marinos", asegura Toscano.

"Otro ejemplo son los subproductos de alta calidad (el hígado o corazón), que son ingredientes muy ricos a nivel nutricional que no suelen utilizarse par ala alimentación humana y que tienden a ser desperdiciados", añade. "Utilizando estos subproductos aprovechamos ingredientes muy valiosos y seguros".

Somos capaces de reducir la presión sobre los ecosistemas marinos

Por su parte, en Purina están innovando para proporcionar alimentos que sean saludables y nutricionalmente equilibrados para nuestras mascotas gracias a nuevos ingredientes que permiten formular alimentos seguros, nutritivos y sabrosos y que a la vez cumplen con el compromiso de reducir el impacto medioambiental.

"Estamos trabajando para asegurar que nuestros ingredientes se abastezcan de manera responsable y vengan de prácticas de agricultura regenerativa", explica Sáez. "Estamos examinando nuestra cartera de fuentes de proteína, como las vegetales y alternativas, para poder asegurar un abastecimiento sostenible y mejorar los recursos de nuestro planeta".

Un ejemplo de esto es el lanzamiento de Purina Beyond Nature's Protein que la compañía lanzó en 2020 en algunos mercados, un pienso completo para gatos a base de proteínas vegetales y de insectos. "Otra manera de contribuir a dar forma a un futuro sin residuos consiste en integran nuevas soluciones en el portafolio de productos, incluyendo ingredientes que provengan de la economía circular", añade Sáez.

"Por este motivo, recientemente presentamos los primeros snacks reciclados de Europa, bajo nuestra gama Adventuros, en un proyecto piloto en los Países Bajos", comenta. "Es un producto elaborado con subproductos de cereales reciclados del sector cervecero, con pollo y verduras y envases diseñados para ser reciclables".

Qué podemos hacer desde nuestros hogares

No obstante los esfuerzos de las compañías no irían a ningún sitio si nosotros, desde nuestras casas, no aportamos nada para mejorar esta situación, por ello es importante que conozcamos las diferentes formas en las que podemos también ayudar a reducir la huella de carbono.

"Si pensamos en como ser más sostenibles con nuestro animal, podemos buscar alimentos que tengan ingredientes más sostenibles o de origen responsable, asegurando que sean alimentos de alta calidad, seguros y que cubran las necesidades nutricionales de nuestros animales", recomienda Sáez. "También buscar productos que tengan envases reciclables o reutilizables, para disminuir el consumo y uso de plástico".

Otra idea que la veterinaria de Purina propone es que, aunque tengamos siempre que depositarlas en los contenedores grises "podemos usar bolsas biodegradables para recoger las heces de nuestros perros, reduciendo así el consumo de plástico". "También podemos reutilizar envases de alimentos y darles una segunda vida, como usar las latas como tiestos para plantas o las bolsas para hacer estuches", añade.

Podemos usar productos naturales para los cuidados e higiene de nuestras mascotas, evitando así el uso de químicos

En cuanto a los juguetes, también podemos optar por aquellos que, además de seguros, estén hechos de materiales reciclados y reciclables, como los rascadores de cartón. "Siempre que sea posible, podemos usar productos naturales para los cuidados e higiene de nuestras mascotas, evitando así el uso de químicos que puedan contaminar las aguas y el medio ambiente", concluye Sáez.

Por su parte, Toscano considera que también es muy importante ser conscientes de que cada pequeña acción es importante y contribuye a mejorar nuestra huella de carbono personal. "En todos los hogares hay multitud de pequeños actos diarios con los que podemos contribuir a mejorar dicha huella de carbono".

"Si hablamos de gatos y perros, creo que es importante elegir marcas responsables y optimizar el alimento, pesando la cantidad diaria recomendada y evitando sobre alimentar a nuestro animal", concluye Toscano.