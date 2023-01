Muere un niño de siete años tras acudir al dentista por un dolor de muelas

Un menor de siete años de edad ha perdido la vida en el estado de Querétaro, en México, mientras se le realizaba un procedimiento dental. Según la información ofrecida por el Heraldo de México, la Fiscalía del Estado ha declarado que el menor acudió al médico por un dolor de muela que padecía, pero falleció dentro del consultorio médico debido a un exceso de anestesia que se le administró para una cirugía a la que sería sometido.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa María Magdalena, donde el menor visitó un consultorio dental en compañía de su padre para ser atendido.

Al llegar con la dentista, el pequeño fue ingresado de urgencia para una intervención quirúrgica que terminaría con el malestar que presentaba. No obstante, la odontóloga le suministró anestesia para realizar el procedimiento y no se percató a tiempo de que el menor ya no tenía signos vitales.

Aparentemente, después de administrarle la anestesia al paciente, la especialista realizó el procedimiento sin notar que el menor había muerto, y creyó que "se quedó dormido"; al pasar el tiempo la odontóloga se percató de que ya no reaccionaba y dio aviso al padre del niño.

Rápidamente, el tutor del joven lo llevó en su vehículo particular hasta un hospital local donde le informaron que el pequeño había fallecido.

Ahora, su familia ha decidido denunciar a la dentista y a la clínica acusándoles de la muerte del menor.

Denuncia por la muerte del menor

Al recibir la denuncia sobre este trágico caso, la Fiscalía General de México ha ordenado tanto el registro de la clínica dental como el registro del domicilio de la dentista para encontrar cualquier prueba que pueda probar que la muerte del menor se debe a una mala praxis de la supuesta profesional.

Tras este registro, los agentes han encontrado varias carpetas y documentos que pueden probar la acusación a la dentista. Por eso, los agentes de seguridad han decidido detener a la dentista que está acusada del fallecimiento del menor de siete años.

10 años de cárcel



Ahora, "la mujer detenida será presentada ante el órgano jurisdiccional, para que en una audiencia inicial se solicite su vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo", según informa 'El Comercio'.

Por último, desde el medio de comunicación mexicano se ha informado que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa ha declarado que la odontóloga se enfrenta a una condena de 7 a 10 años de prisión".